人民网记者 杜燕飞

近年来，大模型引发社会各界广泛关注，包括芯片、资本、云计算、内容服务商纷纷置身其中，新一代人工智能再掀热潮。

近期发布的《中国大数据应用发展报告（2023）》（以下简称《报告》）显示，大模型通过“大数据+大算力+强算法”的路径，增强了通用性和泛化性，推动人工智能从以专用小模型定制训练为主的“手工作坊时代”，迈入以通用大模型预训练为主的“工业化时代”，迎来了新的发展浪潮。

助力新一代人工智能稳定发展

当前，在创新力量共同驱动下，我国人工智能产业蓬勃发展。数据显示，相关领域的企业超过4300家，核心产业规模达到5000亿元，核心基础设施布局加快，算力规模位居世界第二。

当前，大数据已成为数字经济时代的核心引擎，成为与土地、劳动力、资本、技术等并列的生产要素之一。参加《报告》发布会的专家表示，其应用场景非常广泛，几乎涵盖了各行各业。

“通过《报告》，我们分析了人工智能背景下，我国数字化发展的现状，涉及数字经济、大数据产业、关键技术和创新能力等方面。探讨了数据要素政策、数据交易和数据安全的现状，讨论了大数据与大模型之间的关系，总结了算力和大模型发展的趋势。”中国工程院院士、中国管理科学学会会长向锦武说。

国务院发展研究中心原副主任、央行货币政策委员会委员刘世锦表示，我国经济发展拥有两个重要增长新动能，即数字经济和绿色转型。数字经济作为一种通用技术，产生的经济增长动能是全方位的。涵盖了“数字技术的实体化”和“实体经济的数字化”，一方面数字经济本身会有快速发展，但更多是数字经济在其他领域中的应用而带来的变革。

发展规范的制度设计，为行业成长提供了支撑。有业界人士表示，我国围绕数据要素流通的管理，目前集中在数据分类分级保护、明确数据流通安全规则、构建安全可信数据流通设施和数据流通安全技术创新等方面。这些为大数据和人工智能领域的创新和应用，提供了基础保障。

大数据贵在应用、重在应用

“东数西算”带动新产业、大数据与实体经济加速融合、前沿技术活力迸发……数据显示，2022年我国大数据产业规模达1.57万亿元，同比增长18%。各行各业的数智化转型是激活数据要素价值，助力我国数字经济发展的关键举措。

“未来产业也跟大数据相关联。”中科院科技战略咨询研究院产业科技创新研究部部长王晓明认为，对未来产业有两种理解，一是未来的产业，即现在还没形成但将来可能出现的产业；二是未来的产业，在我国“十四五”规划里有相关表述。这些都需要处理好科技与产业发展的关系、政府和市场的关系、中央和地方的关系。

围绕数字化发展的趋势和挑战，《报告》认为，在数据要素从资源化到资产化，数据交易精细化管理，算力基础设施协同化、智能化、绿色化，人工智能声场内容技术变革等方面，还有不小的提升和发展空间。为应对外部竞争压力、技术体系短板等挑战，我国需要打造基于网络空间发展的创新群体，促进高校、科研机构、创新组织与企业协同，提供开放应用场景和创新系统。

“发展数字经济，要落实中央的重要决策，保证大型科技企业的积极性，鼓励创新。创新意味着无先例可循，所以在加强监管时，要坚持负面清单制，给各类企业提供合理的创新空间。”刘世锦说。

(责编：申佳平、吕骞)

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