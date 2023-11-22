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11月LPR报价出炉：连续三个月保持不变

2023年11月22日14:12 | 来源：人民网
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人民网北京11月22日电 （黄盛）中国人民银行授权全国银行间同业拆借中心日前公布了2023年11月20日贷款市场报价利率(LPR)，1年期LPR为3.45%，5年期以上LPR为4.2%，均与上期持平。

多位业内人士表示，由于中期借贷便利（MLF）操作利率是LPR的报价锚，在11月MLF操作利率保持不变的情况下，本月LPR保持不变符合市场预期，而这也是LPR利率连续第三个月维持不变。

“LPR报价由MLF操作利率和报价加点决定。11月MLF操作利率不变，意味着当月LPR报价的定价基础未发生变化。此外，受近期市场利率上行明显等因素影响，缺乏下调LPR报价加点的动力。”东方金诚首席宏观分析师王青向人民网财经表示，从利率端看，10月以来市场利率继续上行，其中1年期商业银行（AAA级）同业存单到期收益率月均值已升至MLF操作利率水平之上；进入11月以来，均值水平进一步升至2.57%。在短端利率方面，近三个月以来，银行间市场存款类机构7天期回购加权平均利率（DR007）月均值持续运行在短期政策利率上方，其中10月升至1.98%，已明显高于央行7天期逆回购利率。也正因此，银行在货币市场上的批发融资成本上升，削弱了LPR报价加点的动力。

中国民生银行首席经济学家温彬向人民网财经表示，面对当前商业银行净息差持续承压的状态，中国人民银行提出要维持银行息差和利润在合理水平，从而为银行留存实力应对化债，保持稳健可持续经营，并提升资金运行效率，防止因企业贷款利率过低等造成的资金空转套利行为。

虽然本次LPR保持不变符合市场预期，但业内人士认为后续下调仍有空间。

下调LPR有利于改善房地产市场预期。招联首席研究员董希淼表示，若12月5年期以上LPR非对称下降10个基点，将更好地降低居民存量和新增房贷利息支出，进一步提振居民住房消费意愿和能力。同时，这也将进一步降低企业中长期贷款利率，激发企业有效融资需求，为实现2024年经济良好开局创造条件。

王青表示，在加强信贷投放的同时，推动融资成本持续下降是一个重要发力点。另外，当前物价水平明显偏低，考虑价格因素后的企业实际融资成本偏高，因此预计MLF操作利率还有小幅下调空间。

(责编：杨曦、高雷)
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