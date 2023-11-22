国内成品油价格年内“四连跌” 多地92号汽油重回“7元时代”
人民网北京11月22日电 （记者杜燕飞）国家发改委21日发布通知表示，根据近期国际市场油价变化情况，按照现行成品油价格形成机制，自2023年11月21日24时起，国内汽、柴油价格（标准品）每吨分别降低340元、330元。折算升价后，国内92号汽油、95号汽油及0号柴油每升分别下调0.27元、0.28元、0.28元。
至此，国内成品油价格迎来年内“四连跌”。以油箱容量为50升的小型私家车计算，车主加满一箱92号汽油将少花13.5元。本次油价下调后，今年国内成品油价格调整呈现“10涨10跌3搁浅”格局，北京、上海、广州等全国多地 92号汽油重新回归“7元时代”。
多家分析机构认为，本轮成品油调价周期内，市场预期原油供应充足、需求疲软，国际油价承压下行。据国家发改委价格监测中心监测，本轮成品油调价周期内（11月7日至11月20日），平均来看，伦敦布伦特、纽约WTI油价分别比上个调价周期下降7.32%、7.3%。
下一轮国内成品油调价窗口将于2023年12月5日24时开启。对此，隆众资讯分析师李彦认为，以当前的国际原油价格水平计算，下一轮成品油调价开局将呈现小幅上调的趋势。目前来看，“欧佩克+”会议可能进一步深化减产，供应端趋紧预期延续，预计下一轮成品油调价上调的概率较大。
金联创成品油分析师胡雪表示，近期国际原油价格低位反弹，进入新一轮成品油调价周期后，原油变化率暂维持正向区间波动。短期内，国际原油价格不确定性因素较强，新一轮零售价上调与搁浅概率均存。
国家发改委价格监测中心预计，短期来看，国际油价大幅下跌势头将有所减缓。一方面，北半球冬季来临，原油取暖需求可能出现季节性回升。另一方面，当前国际油价水平不符合产油国利益，以沙特、俄罗斯为首的“欧佩克+”可能通过加大减产力度稳定国际油价。
附：各地92号汽油最高零售价格
海南海口：92号汽油9.03元/升
西藏拉萨：92号汽油8.8元/升
云南昆明：92号汽油8.07元/升
贵州贵阳：92号汽油8.05元/升
辽宁沈阳：92号汽油8元/升
四川成都：92号汽油8.02元/升
重庆：92号汽油7.98元/升
广西南宁：92号汽油7.98元/升
黑龙江哈尔滨：92号汽油7.95元/升
广东广州：92号汽油7.94元/升
湖北武汉：92号汽油7.93元/升
河南郑州；92号汽油7.93元/升
北京：92号汽油7.92元/升
甘肃兰州：92号汽油7.92元/升
河北石家庄：92号汽油7.91元/升
天津：92号汽油7.91元/升
江苏南京：92号汽油7.89元/升
浙江杭州：92号汽油7.89元/升
吉林长春：92号汽油7.88元/升
上海：92号汽油7.88元/升
山东济南：92号汽油7.88元/升
福建福州：92号汽油7.88元/升
江西南昌：92号汽油7.88元/升
青海西宁：92号汽油7.88元/升
安徽合肥：92号汽油7.87元/升
湖南长沙：92号汽油7.87元/升
山西太原：92号汽油7.87元/升
内蒙古呼和浩特：92号汽油7.85元/升
宁夏银川：92号汽油7.82元/升
陕西西安：92号汽油7.8元/升
新疆乌鲁木齐：92号汽油7.71元/升
备注：数据来源于各省（市、自治区）发改委网站。
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