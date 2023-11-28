人民网北京11月28日电 （记者栗翘楚）11月28日，首届中国国际供应链促进博览会开幕式暨全球供应链创新发展论坛在北京成功举办。

印度尼西亚总统佐科、乌拉圭总统拉卡列，世界贸易组织总干事伊维拉、联合国贸易和发展会议秘书长格林斯潘、世界知识产权组织副总干事王彬颖、国际贸易中心执行主任汉密尔顿、国际商会秘书长丹顿，英中贸易协会主席古沛勤，中国人保集团董事长王廷科等在首届链博会开幕式暨全球供应链创新发展论坛上发表致辞，来自世界90多个国家、地区和国际组织的政商学等各界代表1100多人出席开幕式。

中国贸促会会长任鸿斌主持开幕式。他表示，链博会是世界上第一个以供应链为主题的国家级展会，是为国际工商界加强产业链供应链交流合作搭建的全新开放平台，是全球共享的国际公共产品，希望中外各界人士充分利用链博会平台，加强交流合作，获得丰硕成果。任鸿斌指出，链博会将年年办下去，中国贸促会将与各方共同努力，将链博会办出特色、办出水平，办成国际一流经贸盛会，欢迎中外各界人士持续参与和支持。

开幕式暨全球供应链创新发展论坛上，中国贸促会同与会工商界代表共同发布了《全球产业链供应链互联互通北京倡议》。

首届链博会集贸易促进、投资合作、创新集聚、学习交流功能于一体，着力促进上中下游衔接、大中小企业融通、产学研用协同、中外企业互动，旨在打造推进高水平对外开放的新平台、推动建设开放型世界经济的新实践。展览总面积10万平方米，设置智能汽车链、绿色农业链、清洁能源链、数字科技链、健康生活链等5大产业链和供应链服务展区，515家中外企业和机构参展，集中展示各链条上中下游关键环节的新技术新产品新服务，来自国外的参展商占比达到26%。期间还将举办6场专题论坛、贸促智库论坛暨《全球供应链促进报告》发布会和20多场配套活动，6名中国科学院、中国工程院院士，90多名中外知名企业负责人以及国际组织代表将进行对话交流，为维护全球产业链供应链稳定畅通贡献“链博智慧”。

首届链博会以“链接世界 共创未来”为主题，于11月28日至12月2日在北京举办，由中国贸促会主办，联合国贸易和发展会议、联合国工业发展组织、世界知识产权组织、国际贸易中心、国际商会等5家国际组织担任支持单位。

(责编：罗知之、吕骞)

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