人民网记者 杜燕飞

“天下黄河富宁夏，中宁枸杞甲天下”。作为宁夏“六特”产业之一，中宁县把发展枸杞产业作为乡村全面振兴的富民工程，截至目前，全县枸杞产业综合产值突破130亿元，区域品牌价值超198亿元，全县农民来自枸杞产业的收入占人均可支配收入的1/3以上。

小红果大能量。中宁枸杞产业红红火火的背后，作为实体经济的血脉，金融发挥了哪些作用？近日，人民网记者跟随国家金融监督管理总局调研团走访中宁枸杞产业一线，探寻小小红枸杞变身富民“枸杞红”的故事。

“今年以来，国家金融监督管理总局中卫监管分局扎实开展第二批主题教育，引导各金融机构创新枸杞金融产品、优化金融服务，加大枸杞产业信贷投放和保险保障力度，全力支持枸杞产业做优做强，助力‘中宁枸杞’品牌优势提质增效。”采访中，国家金融监督管理总局中卫监管分局副局长刘雪花表示。

加大产品创新 破解枸杞产业融资难题

初冬时节，枸杞采摘季节已过，但位于中宁枸杞红柳沟小产区的玺赞庄园枸杞有限公司（以下简称玺赞庄园）车间里仍是一片忙碌景象，工作人员正忙着对枸杞进行深加工、包装。

工作人员正在对瓶装枸杞原浆产品进行包装。人民网记者 杜燕飞摄

每年七、八月份，枸杞进入采摘期，玺赞庄园也迎来了用工旺季。“人最多的时候，庄园里2000多人在采摘，一名采摘工人的月收入大约有6000多元。由于采摘工多为外地务农人员，采摘费全部要求现金结算，给我们带来了较大的资金压力。”玺赞庄园市场部部长张淑彦表示，2022年6月，枸杞采摘季即将到来，玺赞庄园仍有1000万元采摘费缺口无法解决，地里万亩枸杞将无法按时采摘，面临巨大损失。

“我们在走访中了解到玺赞庄园新建成的厂房已经使用，因无法办理不动产权证，不能办理抵押贷款。但玺赞庄园52万亩枸杞地已办理土地使用权证，暂未抵押。我们创新担保方式，为其办理了农用地使用权抵押贷款1000万元，解决了企业的燃眉之急。”石嘴山银行中宁支行相关负责人表示。

据刘雪花介绍，为破解融资难题，近年来，国家金融监督管理总局中卫监管分局指导辖区银行保险机构为枸杞产业提供育苗、种植、收购、加工、销售各个环节覆盖全产业链条的金融服务，持续创新符合枸杞产业特点的金融产品。目前，适用枸杞产业金融产品达60余种。例如，中宁青银村镇银行为缺乏抵押物的经营主体推出应收账款质押服务；石嘴山银行中宁支行推出随借随还、循环使用的“枸杞尊信贷”线上纯信用贷款品种，有效解决了枸杞种植、流通等领域小微企业个体工商户的短期流动资金融资难题。

与此同时，国家金融监督管理总局中卫监管分局联合当地金融局开展“六权”改革支持重点特色产业督导，推动枸杞类林权确权抵押。

“在政策的指引下，我们以林权林地抵押担保方式，为早康枸杞投放宁夏首笔林权抵押贷款1000万元；创新采用‘园地+地上生物性资产’抵押担保方式，为玺赞庄园投放林权抵押担保1000万元，有效支持了枸杞产业发展。”农业银行中宁县支行有关负责人表示。

发力供应链金融 为枸杞提供全产业链服务

走进全国最大的枸杞交易市场——中宁国际枸杞交易中心，记者看到，不少外地采购商正在摊位前采购枸杞。在中宁县翔澎商贸有限公司（以下简称平台公司）摊位上，一条写着“中宁青银村镇银行‘货易贷’合作平台”的横幅格外亮眼。

采购商在中宁国际枸杞交易中心采购枸杞。人民网记者 杜燕飞摄

“针对枸杞贩运户销售量大、资金需求旺盛且资金使用频率高、无有效资产抵押等实际情况，我们开发了‘货易贷’贷款产品，与平台公司签订‘货易贷’担保合作协议，由其推荐其上游客户，银行向该客户发放‘货易贷’保证类贷款，缓解了枸杞收购贩运流动资金贷款问题，实现了贩运商、平台企业和银行的共赢。”宁夏中宁青银村镇银行副行长张立峰告诉人民网记者，该贷款产品以枸杞原料或成品作为质押、以产业链企业互保等方式，先后支持了宁安堡、早康枸杞、永寿堂中药、杞乡生物、弘耘行生物科技公司及宁安彩印等县域涉农企业，重点解决了企业在枸杞流通、深加工及研发等方面的融资需求。

“在交易旺季，枸杞商贩销售量大，都急等着用钱，有了‘货易贷’这一产品，我们公司合作客户几天时间内就可以拿到贷款，解决了他们的资金难题，真是太及时了。”平台公司负责人张天宝说。

这只是金融机构发力供应链金融的一个缩影。“我们联合多部门印发《助推金融支持枸杞产业供应链发展的实施意见》，引导银行机构以重点企业尤其是龙头企业客户为抓手，灵活运用枸杞产业供应链金融模式，发展其上、下游客户，为枸杞产业提供全方位信贷支持，缓解经营主体融资难问题。”刘雪花说。

在政策引导下，多家银行机构加大金融产品和服务创新，解决枸杞收购、贩运、加工等经营主体短期流动资金需求大且缺乏有效抵质押物问题。“我们推出‘保理e融’‘e账通’等供应链金融产品，挖掘核心企业上下游小微客户融资潜力，依托核心企业，通过核心企业与上下游企业的采购订单、销售货单等，建立供应链商圈，延长融资产业链，为枸杞行业产业链协同发展增添助力。”农业银行中宁县支行相关负责人表示。

优化保险保障 提高枸杞产业持续发展能力

作为经济“减震器”和社会“稳定器”，保险业在助力乡村振兴、推动经济社会高质量发展发挥着重要作用。

位于中宁枸杞红柳沟小产区的万亩枸杞园。人民网记者 杜燕飞摄

刘雪花表示，近年来，国家金融监督管理总局中卫监管分局持续引导保险机构构建产量和价格的“双重保障”机制，护航枸杞产业高质量发展。截至今年10月末，辖内政策性保险承保16.59万亩，提供风险保障331945万元；价格保险承保1.77万亩，提供风险保障0.99亿元；为采摘务工人员办理保险258笔，提供风险保障3.76亿元；为货物运输提供风险保障8.89亿元。

“近年来，中卫市枸杞产业先后因暴风、暴雨、洪水等灾害造成枸杞果实不同程度受损。”人保财险中卫分公司相关负责人表示，2023年，该公司共承保政策性枸杞保险13.8万亩，为中卫市3605户枸杞种植户提供风险保障2.76亿元。截至2023年11月，已赔款1518万元,受益户次3605户。

平安产险中宁支公司利用科技手段推出保险保障附加服务，开发“中宁枸杞大数据平台”，在平台上用户随时掌握枸杞生长情况及天气变化，并对病虫害进行实时监测；研发枸杞溯源动态二维码，防止假冒伪劣产品充斥市场，保护“中宁枸杞”品牌效益；结合中宁县枸杞特色优势农业产业发展实际，于2021年8月签出宁夏首张枸杞价格保险和完全成本保险保单，共为2.44万亩枸杞累计提供风险保障14807万元，其中枸杞价格保险完成赔付536万元，进一步满足农民多元化风险保障需求。

“下一步，我们鼓励保险机构争取相关资金补贴，引导农户应参尽参，护航枸杞产业高质量发展；推动各保险机构提供多元化保险产品，创新开发推广保障更加全面、保费更加低廉的财产保险、货运保险、价格保险等产品，提升枸杞产业风险抵御能力，打造涵盖保产业、保意外、保信贷等风险的‘一揽子’保险产品体系，为企业和农户风险增信，助力枸杞全产业链运行实现储存安全、运输安全、交易安全。”刘雪花表示。

(责编：罗知之、吕骞)

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