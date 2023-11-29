人民网北京11月29日电 （记者王震）11月28日，以“聚势共融·链接未来”为主题的“2023网络安全行业生态大会”在北京成功举办。

大会由北京市科学技术协会、北京市通州区人民政府联合主办，北京市通州区经济和信息化局、中关村科技园区通州园管理委员会、北京市科学技术协会创新服务中心承办，来自政府、机构、高校、企业的近200位嘉宾出席会议，聚焦网络安全产业发展现状，深入探讨网络安全技术的未来趋势、应用场景以及新机遇和新挑战。工业和信息化部网络安全产业发展中心副主任董晓鲁，北京市科学技术协会党组成员、副主席刘晓勘，北京市通州区委常委、副区长吴孔安出席会议并致辞。

会上，西北工业大学长聘教授、国家级青年人才胡伟围绕“集成电路硬件安全威胁与研究挑战”进行主旨演讲；中国信通院安全研究所数据安全事业部主任、高级工程师陈湉围绕“数据安全产业发展现状及展望”进行主题演讲；工业和信息化部网络安全产业发展中心网络安全产业推进部总工李吉音围绕“需求牵引，推动网络安全产业高质量发展”议题演讲；中国基本建设优化研究会标准化技术委员会项目负责人熊凡凡进行了《信息技术应用创新+信息安全》系列标准解读。

大会重磅发布了《2023年中国网络安全产业年度盘点及前瞻洞察》，嘶吼安全产业研究院首席分析师王盈对报告进行了解读。多位业内企业代表分享了网络安全产业的前沿见解和防护理念。

会上期间还举行了北京通州网络安全产业园区运营管理有限公司、北京通州商务园开发建设有限公司战略合作签约仪式和2023网络安全金帽子年度颁奖盛典。

(责编：王震、吕骞)

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