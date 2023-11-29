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智界S7及华为全场景发布会举办

2023年11月29日17:31 | 来源：人民网
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人民网北京11月29日电 （焦磊）11月28日，华为举行智界S7及华为全场景发布会，带来了鸿蒙智行首款轿车智界S7、问界新M7后驱智驾版，以及华为全屋智能5.0、华为MatePad Pro 11英寸2024款、华为MateBook D 16 2024等多款全场景新品。

据了解，此次发布会的新品涵盖消费者智慧出行、智能家居、智慧办公等多个场景，持续构建华为万物互联的全场景生态。

会上，华为首次正式发布鸿蒙智能汽车技术生态联盟——鸿蒙智行。值得关注的是，华为将以往信息产业及消费电子产品的实践，跨界适配到了汽车领域，联合中国汽车产业伙伴为用户打造智能电动汽车产品以及提供智慧出行体验，创建开放、共享的技术平台。

随着汽车“新四化”概念渐入人心，智慧驾乘和大空间成为用户购车的主要选择因素。此次发布的鸿蒙智行首款高能大空间智慧轿车——智界S7，采用华为全栈智能汽车解决方案打造的全新平台生产，创新游艇环抱座舱采用三分区设计，搭载途灵智能底盘，通过路面感知、智能车辆状态感知、动态自适应扭矩控制和智能车身协同控制四大核心技术加持，配合自适应空气悬架系统，实现更好的行驶安全性、操控稳定性和驾乘舒适性；智能座舱上，智界S7搭载HarmonyOS 4，在个性玩法、高效性、智慧能力、流畅性、安全隐私等各方面得到升级；安全上，智界S7搭载进化的全向防碰撞系统CAS2.0，配合健康座舱和隐私安全防护，为用户出行保驾护航。此外，会上还发布了问界新M7后驱智驾版。

随着移动或远程办公逐步成为常态，用户对平板电脑的生产力性能需求水涨船高。此次发布的MatePad Pro 11英寸2024款作为全球首款支持双向北斗卫星消息的大众平板电脑，搭载HarmonyOS 4，支持全新自由多窗及实况窗等功能，PC应用引擎实现桌面应用的原生体验，搭配采用星闪技术的M-Pencil（第三代）手写笔，与此前推出的MatePad Pro 13.2英寸形成平板双旗舰，提供鸿蒙专业级生产力。

同时，此次发布会推出的大屏超联接笔记本——华为MateBook D 16 2024。超材料天线技术以及基于鸿蒙能力带来的超级终端功能，实现了多设备连接以及超远信号联接，给消费者更好的体验。在鸿蒙的加持下，MateBook D 16 2024通过超级终端，一拉即合实现多屏协同、超级中转站、智慧搜索等智慧能力，AI慧眼、AI音效、静谧空间通话等功能也提供了更具人性化的智能交互体验。

不仅如此，华为全屋智能5.0带来适配高端大宅的全新解决方案，新推出智能开关蒙德里安、智能MINI Pro、天空之声音乐灯、万能智点等产品及创新升级。

据了解，全屋智能解决方案首创PLC家庭连接，电力和信号共用一根电力线，有电即有网。万能智点一端连接繁杂的设备按键，另一端连接PLC，让更多传统设备实现智能化，接入全屋智能，通过全屋智能中控屏、语音等实现智能化控制。

(责编：罗知之、吕骞)
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