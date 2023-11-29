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累计开行8.1万列 中欧班列扩编增吨措施成效显著

2023年11月29日16:37 | 来源：人民网
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人民网北京11月29日电 （记者王连香）记者从中国国家铁路集团有限公司（以下简称国铁集团）获悉，截至目前，中欧班列已累计开行8.1万列，通达欧洲25个国家的217个城市；2023年开行数量已超过1.6万列、运送货物超过173万标准箱，超过2022年全年运量。自2022年底开始实施的中欧班列扩编增吨措施成效显著，平均每月节省近160列班列运力及口岸能力资源。

为充分利用口岸及后方通道能力、更好满足客户发运需求，国铁集团通过科学论证及组织牵引试验，将中欧班列最大编组辆数和牵引质量分别提高到55辆、3000吨，班列运送能力提升10%；通过加强日常货源、运输组织，每月分析通报中欧班列满编情况，推动满编率提高到99%以上。

9月15日上线运行的中欧班列门户网站，面向境内外客户提供权威资讯和一站式综合业务服务，两个多月来网站访问量超275万次。国铁集团大力拓展商品汽车等中欧班列货物品类，开展定制化服务。今年以来，通过班列运输的国产新能源汽车出口量不断攀升，三季度实现环比增长123%，中欧班列成为国产新能源汽车开拓国际市场的重要运输通道。

国铁集团持续扩大全程时刻表中欧班列开行规模，截至10月底已开通5条线路，开行全程时刻表中欧班列124列，全程运行时间较普通班列平均压缩30%以上，受到境内外客户广泛欢迎。

(责编：王连香、吕骞)
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