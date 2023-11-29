图为会议现场。人民网记者 孙博洋摄

人民网北京11月29日电 （记者孙博洋）28日，2023年全国食品安全宣传周活动在京启动，作为系列活动之一，由中国标准出版社主办的企业食品安全总监落实主体责任、共护食品安全经验交流会同天举行。

会议认为，《企业落实食品安全主体责任监督管理规定》（以下简称《规定》）出台以来，广大食品生产经营企业认真贯彻落实《规定》要求，大中型企业的管理不断加强、主体责任意识明显增强。食品安全大于天，广大食品生产经营企业必须树立主体责任意识，认真贯彻《规定》，切实采取措施保障食品安全。

会议指出，各级市场监管部门要以食品安全“四个最严”要求作为抓好食品安全工作的根本遵循，深入落实食品安全“两个责任”工作机制，加强对食品生产经营企业的宣贯培训和指导服务，建立食品安全风险管控清单库，制定贯彻落实《规定》的具体办法，用好督查检查考核手段。中国标准出版社作为新闻出版单位，要树立正确的食品安全舆论导向，在推动食品安全社会共治，形成“人人关心、人人参与、人人共享”的食品安全良好环境与氛围方面做出贡献。

与会代表在经验交流中认为，中国式现代化的食品安全，人人有关，人人有责。要贯彻食品安全法，完善食品安全体系，加强食品安全监管，严把从农田到餐桌的每一道防线，严防、严管、严控食品安全风险，不断提升食品安全整体保障水平，保证广大人民群众吃得放心、吃得安心，不断满足人民群众对美好生活的向往。

同时，与会代表表示，生产者要尚德守法、诚信经营，不能唯利是图、牟取暴利；监管者要权威高效、严格规范，不能松软缺位、流于形式；经营者要确保质量安全、营养健康，不能掺杂掺假、以次充好；消费者应科学认知、理性文明，坚决摒弃餐饮浪费、滥食野生动物等陋习。

会上，活动主办方透露，由市场监管总局主管、中国标准出版社主办的《中国食品安全》杂志拟在今年食品安全宣传周期间创刊。

会上，主办方还向广大食品生产经营企业发出了食品安全总监落实主体责任倡议，号召广大食品生产经营企业认真贯彻《企业落实食品安全主体责任监督管理规定》，严格履行食品安全主体责任，执行食品安全法律法规和食品安全标准，建立健全食品质量安全管理制度、食品安全责任体系、食品质量安全追溯体系、食品质量安全诚信体系，完善风险防控动态管理机制，加强质量检验检测能力建设，提高全员食品质量安全意识，不断提升食品质量安全保障水平，为广大消费者提供优质、安全、健康的食品。

(责编：罗知之、吕骞)

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