人民网北京11月29日电 （记者孙博洋）11月28日，2023年全国食品安全宣传周活动在京启动，在宣传周主场活动上，国务院食安办发布了第三批食品安全示范城市名单，共新命名36个城市为“国家食品安全示范城市”。

据介绍，国家食品安全示范城市创建是《中共中央国务院关于深化改革加强食品安全工作的意见》明确的重点工程。目的是以创建工作为抓手，发挥地方党委政府积极性，动员社会广泛参与，形成可复制可推广的经验做法，完善食品安全治理体系，提高食品安全治理能力，提升人民群众安全感和满意度。

今年以来，国务院食安办会同相关部门严格按照《国家食品安全示范城市评价与管理办法》，组织完成第三批国家食品安全示范城市创建活动评价验收工作。经城市自评、省级初评、国家验收和社会公示，并报请国务院食品安全委员会批准，以下36个城市被命名为“国家食品安全示范城市”：

山西省：运城市

内蒙古自治区：呼和浩特市、乌兰察布市

辽宁省：盘锦市

吉林省：延边朝鲜族自治州

黑龙江省：哈尔滨市

江苏省：南通市

浙江省：绍兴市

安徽省：合肥市、马鞍山市

福建省：莆田市

江西省：新余市

山东省：济南市

河南省：郑州市

湖北省：宜昌市、襄阳市

湖南省：张家界市

广东省：佛山市

广西壮族自治区：南宁市、钦州市

海南省：海口市

重庆市：江北区、荣昌区、武隆区

四川省：泸州市

贵州省：贵阳市、六盘水市

云南省：昆明市、曲靖市

西藏自治区：林芝市

陕西省：宝鸡市

甘肃省：兰州市、嘉峪关市

宁夏回族自治区：银川市、石嘴山市

新疆维吾尔自治区：哈密市

(责编：罗知之、吕骞)

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