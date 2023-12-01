人民网北京12月1日电 （欧阳易佳）海洋是生命的摇篮，海洋孕育了生命，连通了世界，促进了发展。海洋对于人类社会的生存发展具有非常重要的意义。记者从生态环境部近日举办新闻发布会上获悉，新修订的海洋环境保护法即将于明年1月1日起实行。

海洋环境保护法有哪些新的提法和亮点？对我国海洋环境保护工作有怎样的意义？生态环境部接下来将开展哪些配套工作来推进“立改废”工作？

生态环境部法规与标准司司长赵柯介绍，我国是海洋大国，我国大陆海岸线1.8万多公里、海岛岸线1.4万多公里、主张管辖的海域面积约300万平方公里，约占陆地面积的三分之一。

赵柯表示，党中央高度重视海洋生态环境保护工作，重视海洋生态文明建设和海洋强国建设。“海洋环境保护法就涉及到海洋生态文明建设和海洋强国建设。建设海洋，发展海洋，要走出去，从浅蓝走向深蓝。”

“在海洋环境保护法制定过程中，我们配合立法机构，积极推动海洋环境保护法的修订，顺利完成了修法任务。” 赵柯介绍，新海洋环境保护法聚焦海洋生态环境保护的突出问题，坚持陆海统筹、区域联动，加强海洋生态环境保护和污染防治，系统强化海洋监督管理。

赵柯认为，新海洋环境保护法具有保护和改善海洋生态环境，保障生态安全；让人民群众享受到碧海蓝天、洁净沙滩，保障人民群众的健康；维护国家的海洋权益，建设海洋强国的意义。

赵柯介绍，下一步将从法治建设的角度重点做好以下的工作：

第一，组织宣传，起草宣传贯彻海洋环境保护法的通知，要求地方涉海省份做好海洋环境保护法实施的准备。

第二，组织制定新海洋环境保护法相关的配套文件。比如，可以向海洋倾倒的废弃物名录、入海排污口监督管理办法、入海排污口设置实施导则等，需要与海洋环境保护法配套，保障其实施。

第三，推动制修订与海洋环境保护法相配套行政法规，通过制修订配套的行政法规，切实将海洋环境保护法的制度落到实处。

(责编：申佳平、吕骞)

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