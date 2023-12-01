人民网北京12月1日电 （记者栗翘楚）11月28日，由中国贸促会主办的首届中国国际供应链促进博览会（以下简称“链博会”）在此拉开帷幕。在首届链博会上，515家中外企业和机构参展，设置智能汽车链、绿色农业链、清洁能源链、数字科技链、健康生活链等五大链条和供应链服务展区，集中展示各链条上中下游关键环节的新技术新产品新服务。

高通公司中国区董事长孟樸接受记者采访。人民网记者 栗翘楚摄

近日，高通公司中国区董事长孟樸在首届链博会上接受记者采访时表示，“作为一家技术公司，高通主要业务横跨移动通信产业与半导体产业，作为全球第一个以供应链为主题的国家级展会，链博会给高通公司一个机会在全新开放平台上跟大家分享技术与经验。”

近年来，5G、AI等基础技术的日益盛行，给很多行业带来了全新机遇，与此同时，“5G+AI”应用广泛扩展，也让数字生活变得越来越丰富。

孟樸表示，当5G和AI两大基础技术协同发展，并不断催生新的技术应用时，技术变革的影响已经超越了单一行业的边界，在不同的领域之间激发了合作与交流，构建起了一个相互依存、相互促进的创新生态系统。在这个充满活力的生态系统里，合作伙伴不再只是合作关系中的参与者，更是共同探索和分享成果的伙伴。

当今世界百年变局加速演进，全球产业链供应链加速重构。首届链博会顺应了国际工商界维护产业链供应链畅通高效的愿望，一大批世界500强企业、中国500强企业、中国民营500强企业参展，共同讲好产业链供应链国际合作故事。

“我们一直强调推动产业链发展，助力大家一起合作共赢。”孟樸表示，2023年，高通和中国二十几个终端生产厂家共同推出了六十多款智能手机，并将其推向全球市场。同时，过去两年，高通也和中国四十多个汽车品牌合作推出了一百多款智能网联汽车，让用户体验更好的出行体验。

当前，通用大模型备受瞩目，AI处理的中心正借助5G技术向边缘转移，如手机、XR、汽车、PC、物联网终端等。

“过去15年，高通在人工智能领域一直在投入。我们也与中国合作伙伴一起，把新技术、新功能应用到智能手机、笔记本电脑、智能网联汽车等智能终端，从而共同为广大消费者带来全新智能体验。”孟樸说。

(责编：申佳平、吕骞)

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