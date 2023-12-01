人民网记者 车柯蒙

民营经济是国民经济和社会发展的生力军，是扩大就业、改善民生、促进创业创新的重要力量。国家税务总局最新统计数据显示，今年1至10月份，全国新增减税降费及退税缓费16607亿元，其中民营经济纳税人是税费优惠政策的主要受益对象，金额占比近75%。

今年以来，各地税务部门聚焦减负增效、纾困解难，以“实招”支持民营经济发展壮大。谈及税费支持政策，“纾困解难”“增强信心”成为不少民营企业负责人口中的关键词。

今年5月，中国商飞全球首架交付的C919大型客机完成首个商业航班飞行。这架迈出市场运营“第一步”的国产大飞机，身上穿着的“轻薄棉衣”——航空航天专用超细玻璃纤维，正是重庆一家民营企业自主研发制造的正宗“国货”。

记者了解到，为填补国内技术空白，该公司自2015年正式立项，先后投入7000多万元应用于超细玻璃纤维等新材料的开发研究，从生产工艺、检测方法到工艺稳定性，啃下一块块技术突破的“硬骨头”。

“专精特新的核心是创新，但技术研发投入大、周期长、风险高，离不开国家政策的鼎力支持。”该公司财务负责人刘正琪表示，尤其是多项税收优惠政策的叠加，有效释放了企业资金压力，帮助其走入研发、产出、突破的良性循环轨道。自2018年以来，仅研发费用加计扣除一项政策，公司减免税额就达1730万元，研发投入越多，减免税额越大，进一步坚定了公司持续进军高精尖技术领域的信心。

“国家对小微企业一系列的扶持政策不断为我们注入活力，今年我们继续享受减免小微企业房产税、土地使用税等税费减免，仅上半年就减免了11多万元，对于我们扩大规模、持续发展增加了充足的现金流。”在成都，新万禾旅游资源开发有限公司财务负责人杜宇燕表示。

在青岛，一家从事智能化设备整体解决方案的小微企业，历经4年的发展，企业自主研发的手机、声学产品全自动组装生产线已经广泛应用于国内外品牌手机的生产制造行业中。

“作为一家小微企业，‘真金白银’的税收政策不仅充实了公司的资金流，也提升了发展信心。我们累计享受六税两费减免政策、高新技术企业研发费用加计扣除等税收优惠300余万元。今年，我们公司业务复苏显著，销售额同比增加了10%以上。”该公司办税人张元元表示。

“民营经济的高质量发展对于我国激发市场活力、增加投资、创造就业，鼓励创新及增强市场信心均具有积极的意义，也是我国促进经济高质量发展的重要内容。”北京国家会计学院副院长、教授李旭红在接受人民网记者采访时表示，今年1至10月份，全国新增减税降费及退税缓费16607亿元，其中民营经济纳税人是税费优惠政策的主要受益对象，金额占比近75%，一方面反映出我国税费政策对于民营企业的支持力度较大，减免税金对缓解民营企业资金困难，促进民营企业发展具有积极意义；另一方面，由于税收通常在经济业务发生之后产生，民营企业享受的减免税数额占比较大也反映出当前民营经济呈恢复向好的发展态势。

(责编：申佳平、吕骞)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经