人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

财经观察：以税费红利支持民营经济发展壮大

人民网记者 车柯蒙
2023年12月01日09:38 | 来源：人民网
小字号

民营经济是国民经济和社会发展的生力军，是扩大就业、改善民生、促进创业创新的重要力量。国家税务总局最新统计数据显示，今年1至10月份，全国新增减税降费及退税缓费16607亿元，其中民营经济纳税人是税费优惠政策的主要受益对象，金额占比近75%。

今年以来，各地税务部门聚焦减负增效、纾困解难，以“实招”支持民营经济发展壮大。谈及税费支持政策，“纾困解难”“增强信心”成为不少民营企业负责人口中的关键词。

今年5月，中国商飞全球首架交付的C919大型客机完成首个商业航班飞行。这架迈出市场运营“第一步”的国产大飞机，身上穿着的“轻薄棉衣”——航空航天专用超细玻璃纤维，正是重庆一家民营企业自主研发制造的正宗“国货”。

记者了解到，为填补国内技术空白，该公司自2015年正式立项，先后投入7000多万元应用于超细玻璃纤维等新材料的开发研究，从生产工艺、检测方法到工艺稳定性，啃下一块块技术突破的“硬骨头”。

“专精特新的核心是创新，但技术研发投入大、周期长、风险高，离不开国家政策的鼎力支持。”该公司财务负责人刘正琪表示，尤其是多项税收优惠政策的叠加，有效释放了企业资金压力，帮助其走入研发、产出、突破的良性循环轨道。自2018年以来，仅研发费用加计扣除一项政策，公司减免税额就达1730万元，研发投入越多，减免税额越大，进一步坚定了公司持续进军高精尖技术领域的信心。

“国家对小微企业一系列的扶持政策不断为我们注入活力，今年我们继续享受减免小微企业房产税、土地使用税等税费减免，仅上半年就减免了11多万元，对于我们扩大规模、持续发展增加了充足的现金流。”在成都，新万禾旅游资源开发有限公司财务负责人杜宇燕表示。

在青岛，一家从事智能化设备整体解决方案的小微企业，历经4年的发展，企业自主研发的手机、声学产品全自动组装生产线已经广泛应用于国内外品牌手机的生产制造行业中。

“作为一家小微企业，‘真金白银’的税收政策不仅充实了公司的资金流，也提升了发展信心。我们累计享受六税两费减免政策、高新技术企业研发费用加计扣除等税收优惠300余万元。今年，我们公司业务复苏显著，销售额同比增加了10%以上。”该公司办税人张元元表示。

“民营经济的高质量发展对于我国激发市场活力、增加投资、创造就业，鼓励创新及增强市场信心均具有积极的意义，也是我国促进经济高质量发展的重要内容。”北京国家会计学院副院长、教授李旭红在接受人民网记者采访时表示，今年1至10月份，全国新增减税降费及退税缓费16607亿元，其中民营经济纳税人是税费优惠政策的主要受益对象，金额占比近75%，一方面反映出我国税费政策对于民营企业的支持力度较大，减免税金对缓解民营企业资金困难，促进民营企业发展具有积极意义；另一方面，由于税收通常在经济业务发生之后产生，民营企业享受的减免税数额占比较大也反映出当前民营经济呈恢复向好的发展态势。

(责编：申佳平、吕骞)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
财经观察：以税费红利支持民营经济发展壮大
　　民营经济是国民经济和社会发展的生力军，是扩大就业、改善民生、促进创业创新的重要力量。国家税务总局最新统计数据显示，今年1至10月份，全国新增减税降费及退税缓费16607亿元，其中民营经济纳税人是税费优惠政策的主要受益对象，金额占比近75%。…
解决跨币种跨渠道痛点 中小企业跨境电商金融服务需求提升
　　随着全球电商产业的发展，涉足相关领域的全球中小企业对于跨境电商综合金融服务的需求也日益增多——比如，更快地获得短期信贷资金用于采购与生产运营，更便捷地申请海外账户与银行卡，更短时间地处理海外收付款处理及结算等等。 但中小企业在全球贸易中因跨币种、跨地区和跨渠道而面临的金融服务痛点依然存在。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2023 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部