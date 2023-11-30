黄盛

随着全球电商产业的发展，涉足相关领域的全球中小企业对于跨境电商综合金融服务的需求也日益增多——比如，更快地获得短期信贷资金用于采购与生产运营，更便捷地申请海外账户与银行卡，更短时间地处理海外收付款处理及结算等等。

但中小企业在全球贸易中因跨币种、跨地区和跨渠道而面临的金融服务痛点依然存在。如何解决痛点？在全球支付咨询公司埃德加—邓恩公司联合空中云汇在日前发布的《嵌入式金融——全球化SaaS平台及线上交易平台的新机遇》白皮书（以下简称《白皮书》）中，全球83%的中小企业对此正在寻求嵌入式金融服务；同时，目前的SaaS平台和线上交易平台如电子商务、客户关系管理或费控管理平台等，在服务中小企业客户能力上有很大提升空间；嵌入式金融服务不仅可以促进其提供更好的服务，还可以助力平台拓展收入来源。

《白皮书》认为，81%的中小企业靠传统银行获取金融服务，但是这些机构经常忽视特定行业中小企业的特殊性，提供的标准化产品无法匹配企业业务需求。其中，因支付系统效率低下导致的现金流问题对中小企业的影响尤其大。因此，全球范围内超过七成的中小企业已经在主动考虑更换新的支付解决方案提供商。这些中小企业更喜欢操作高效的一站式解决方案，而不是辗转于多个平台。

业内人士认为，将全球收单功能嵌入跨境电商金融服务方案后，跨境电商平台与SaaS平台可以帮助这些中小企业实现在同一个界面管理全球范畴的资金运营和支付流程，并提升收付款效率。此外，跨境电商平台与SaaS平台还能帮助这些中小企业在处理资金周转归集数据时，克服跨币种、跨地区和跨渠道所带来的操作复杂性。

(责编：罗知之、吕骞)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经