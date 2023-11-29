李栋 田小丽

“消费帮扶政策让我们种的杂粮一次性都卖光，价格还比往年高，也不耽误农闲打工挣钱。”说起消费帮扶带来的变化，山西省吕梁市岚县梁家庄乡农户杨润莲攥着到手的10380元，心里乐开了花。

“十四五”规划纲要提出：“实施脱贫地区特色种养业提升行动，广泛开展农产品产销对接活动，深化拓展消费帮扶。”

消费帮扶，是巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的重要举措。如何让消费帮扶成为乡村振兴路上的有力支撑？本网记者进行了探访。

岚县，位于吕梁山北端，汾河上游，因境内岢岚山而得名。春寒时间长，秋霜来的早，农作物生长周期短，谷子、高粱、红豆等杂粮成为农户的主要种植作物。随着2020年脱贫攻坚决战的完胜，全县6.2万建档立卡贫困群众全部实现高质量脱贫，脱贫攻坚普查交出高质量答卷。

春种虽容易，秋收却犯愁。农户们犯愁的是因总想等在市场价格最高点售粮，往往只能将粮食暂放进仓房等待市场行情。

“粮食得晒干才能放仓房，且不能太潮湿，害怕放的时间长了粮食返潮。冬天能外出打零工时，还不敢走远，担心粮食放家里没人照看不安全，怕错过最佳售粮时机。”杨润莲回忆着以前的售粮感受。

近年来，得益于当地出台的相关措施，全面开展消费帮扶。“各乡镇积极行动，举办农产品展销会，集中展示优质农产品及特色农副产品，让农户通过直销增收获益。”岚县消费帮扶工作领导组相关负责人介绍，今年9月以来，岚县“消费帮扶大卖场”专场活动早早拉开了序幕。当地通过加大消费帮扶力度，运用市场手段，有效打破农产品“产、供、销”壁垒，促进全县产业发展和群众持续增收，进一步助力乡村振兴。

秋收以来，在岚县，梁家庄乡只是尝到消费帮扶政策“甜头”的一个缩影。据了解，各乡镇通过举办农产品展销会，集中展示乡镇优质农产品及特色农副产品，让农户通过直销增收获益。“目前，7个乡镇组织驻村工作队、第一书记、帮扶单位和农民合作社开展了产销对接会，47支省市县驻村工作队、30余家农业专业合作社、2827户5.6万名农户参与，销售农产品共计371万余元，户均增收1300余元。”该负责人介绍。

杂粮产的好，更要卖的畅。据相关负责人介绍，近年来，搭乘电商平台直播带货“东风”，已实现了消费者网上按需“点单”，乡村干部及驻村干部“派单”寻货，脱贫户或农户“接单”供货的一条龙服务。数据显示：通过“线上+线下”同步展示展销，全县农产品销售额达604万元，发件量达489.8万件。目前，已签订94万余元采购合同，形成全社会广泛参与消费帮扶的良好局面。

为继续大力实施消费帮扶，持续促进脱贫地区产品和服务消费，山西省商务厅发布的《2023年商务领域农村消费帮扶行动重点推进事项》明确，1.193亿元专项资金将用于支持25个县（市、区）开展县域商业建设行动；积极开展培育乡村e镇，加快“产业＋电商＋配套”融合发展；开展“数商兴农”活动，推介优质农产品“走出去”……一系列“组合拳”的推出将在消费帮扶方面加力助推乡村振兴建设。

农产品一头连着农业、农村和农民，一头连着工业、城市和市民，是体量大、产业关联度高、农民受益面广的乡村产业。下活一盘“一子落而满盘活”的产业棋，三晋大地在乡村振兴的奋进路上，人们信心满怀，充满希望。

(责编：申佳平、吕骞)

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