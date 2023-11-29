人民网北京11月29日电 （记者赵竹青）记者从国家航天局获悉，11月28日，“星月交辉 海天胜览—科技荟澳系列活动”在澳门科学馆拉开帷幕。该系列活动包括“澳科一号”卫星投入使用仪式、“逐梦苍穹 探索深海——中国航天航海科技荟澳”科普展览开幕暨月壤入澳揭幕仪式、澳门航天发展论坛、航天科普进澳门校园等活动。

澳门特别行政区行政长官贺一诚、中央人民政府驻澳门特别行政区联络办公室主任郑新聪、国家航天局局长张克俭出席活动。

国家航天局总工程师李国平表示，国家有关部门将与澳门人民共享航天航海科技进步成果，期待更多的澳门科技人才参与其中，期盼澳门青少年积极了解并立志投身祖国航天、航海的伟大事业。

“澳门科学一号”正式投入使用

李国平表示，内地与澳门合作研制的“澳门科学一号”卫星是澳门首个科学与技术试验卫星，也是国际上首个监测南大西洋异常区域地磁场与空间环境的科学探测卫星，将在提升澳门科技创新水平的同时，助力澳门经济社会发展模式转型，开辟内地与澳门科技合作新模式，树立粤港澳大湾区科技发展新范例。

作为我国地磁场探测精度最高的卫星，该卫星的投入使用将大幅提高我国空间磁场探测技术水平。该项目由国家航天局与澳门特别行政区政府联合开展，开辟了内地与澳门科技创新合作新模式，是推动双方实质性科技合作，加快粤港澳大湾区科技创新能力提升，树立粤港澳大湾区科技创新的良好范例，对于加快澳门经济社会发展模式转型，提升澳门在国内与国际科技界的影响力具有重要意义。

据介绍，“澳门科学一号”卫星采用“A星+B星”联合观测模式。A星搭载高精度磁场观测载荷、能量电子谱仪、激光反射器等载荷，重点开展高精度地球磁场测量任务；B星搭载中能粒子探测器、太阳X射线探测器、激光反射器等载荷，重点开展太阳X射线和地球内辐射带能量粒子探测任务。A星和B星联合对南大西洋异常区高能粒子的时空分布结构开展观测。

在轨测试期间，“澳门科学一号”卫星在轨运行稳定，功能、性能正常，完成了卫星工程在轨测试大纲所规定的全部测试项目。卫星各载荷的科学数据经过自校自评，并与其他卫星数据和国际通用模型比对，验证了各载荷的功能和性能。11月，卫星圆满完成在轨测试工作，具备投入使用条件。

“澳门科学一号”卫星项目鼓励科学数据的开放共享和应用，未来将通过相关数据政策，深化澳门与内地、国际的全方位合作与交流，充分发挥澳门自身独特的区位与制度优势。该项目还将持续推动航天科学研究与澳门青少年航天知识科普工作。

科普展览激发澳门青少年科学探索热情

“逐梦苍穹 探索深海——中国航天航海科技荟澳”科普展览由国家航天局、澳门特别行政区政府、中央人民政府驻澳门特别行政区联络办公室联合主办，以“逐梦苍穹 探索深海”为主题，旨在推动澳门科技创新，促进澳门航天航海科普教育和高科技产业发展，激发澳门公众特别是青少年科学探索热情。

展览分为“逐梦苍穹”、“探索深海”、澳门专区三部分，通过珍贵实物、模型、图片、互动展品等，展示我国在航天、航海领域的重点工程、亮点成果、特有精神。

“逐梦苍穹”板块主要以探月、高分、深空探测、太阳探测、北斗、载人航天等重点工程为牵引，公众能够近距离接触探月工程嫦娥五号任务取回的月球样品，以及嫦娥五号返回器、东方红一号卫星模型、高分系列卫星模型、长征系列运载火箭模型等一系列见证了我国航天事业发展历程的重点科技成果。

“探索深海”板块主要围绕造船业“皇冠上的三颗明珠”、极地科考、载人深潜等方面，展示新时代以来我国航海领域取得的成就。公众可以亲眼目睹“奋斗者”号深海载人潜水器从马里亚纳海沟万米之下的深海取回的海水、在挑战者深渊采集的蚀变玄武岩、来自东南印度洋蒂阿曼蒂那海沟的沉积物，亲身感受深海的神秘和魅力。被誉为造船业“皇冠上的三颗明珠”的大型邮轮、大型液化天然气运输船、航空母舰也将亮相展览，面向公众公开展示。

同时，本次展览结合“澳门科学一号”卫星投入使用，展示澳门各界的参与和贡献，公开展示了“澳门科学一号”卫星模型、自主水面无人艇模型等澳门各界共同参与的航天航海科技成果。

本次展览面向澳门各界开放，将持续至12月9日。本次展览还推出“线上展厅”，内地和澳门公众可以通过线上方式“云游”展览，感受祖国航天航海成就。

(责编：赵竹青、吕骞)

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