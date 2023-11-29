人民网北京11月29日电 （记者赵竹青）11月28日，由中国科学院科技战略咨询研究院、中国科学院文献情报中心与科睿唯安联合发布《2023研究前沿》报告和《2023研究前沿热度指数》报告。报告显示，综合11大学科领域整体表现，美国继续以强劲优势领先，在超过一半的研究前沿上排名第一；中国稳居第二，在约1/4的研究前沿上排名第一；英国、德国、法国保持前五。

中国科学院副院长常进表示，中国科学院一直把基础研究作为立院之本，部署实施“基础研究十条”，围绕抢占科技制高点目标任务凝练基础科学问题，组织院内优势力量开展跨领域、跨学科协同攻关，一体推进基础研究。发布《研究前沿》系列报告是中国科学院“发挥好国家高端科技智库功能，把握世界科技发展大势”的重要举措。

《2023研究前沿》遴选了2023年在农业科学、植物学和动物学，生态与环境科学，地球科学，临床医学，生物科学，化学与材料科学，物理学，天文学与天体物理学，数学，信息科学，经济学、心理学及其他社会科学等11个高度聚合的大学科领域中较为活跃或发展迅速的110个热点前沿和18个新兴前沿，较为客观地反映了相关学科的发展趋势。《2023研究前沿热度指数》在《2023研究前沿》基础上，评估了中国、美国、英国、德国、法国和日本等国家和地区在上述研究前沿中的表现。

在11大学科领域的110个热点前沿和18个新兴前沿中，美国研究前沿热度指数排名第一的前沿数为69个，占全部128个前沿的53.91%，中国排名第一的前沿数为31个，占全部128个前沿的24.22%，英国8个前沿排名第一，德国7个前沿排名第一。

据悉，从2014年起，中国科学院战略情报研究团队与科睿唯安公司合作，面向全球发布《研究前沿》系列年度研究报告，今年是《研究前沿》系列年度报告发布的第十年。

中国科学院科技战略咨询研究院院长潘教峰表示，《研究前沿》系列年度研究报告结合报告内容并引入专家智慧，研究团队从宏观视角和中长期维度对报告内容进行全面解构和和综合分析，力图突破静态的、单一学科、单项技术和成果评价维度的限制，从整体上前瞻把握世界科技发展的主要趋势。从十年的时间尺度上来看，这些前沿方向因应新一轮科技革命和产业变革的大趋势，客观呈现了科学发展的清晰脉动和连续图谱，突出反映了科学研究中最受关注的科技突破和科学发展的最新趋势和特征。

(责编：赵竹青、吕骞)

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