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铁路部门推出外国护照在线身份核验服务

2023年11月29日09:03 | 来源：人民网
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人民网北京11月29日电 （记者王连香）记者从中国国家铁路集团有限公司获悉，新版中华人民共和国外国人永久居留身份证（以下简称“永居证”）将于今年12月1日起正式签发启用。

按照国家有关部门要求，铁路部门对12306网站（含APP）进行了优化，持“永居证”旅客可在线上注册、购票，通过车站闸机自助完成实名制验证、进出站检票，与持居民身份证的旅客同等享用铁路部门提供的网上和自助服务。

同时，自11月28日起，铁路部门推出外国护照在线身份核验服务。此前，外籍旅客在12306网站购票需持护照原件到铁路车站窗口核验身份信息。外国护照在线身份核验服务推出后，旅客登录12306网站，可按照系统提示填写姓名、国籍、证件号码等信息，由系统自动完成身份核验。旅客也可选择在线提交护照信息页照片，由后台进行人工核验。除在线核验外，旅客仍可到铁路车站窗口办理核验。

铁路部门提示，外籍旅客身份核验通过后方可购票乘车，请持外国护照的旅客及时查看身份核验状态，尽快完成身份信息核验，以免影响购票出行，更多服务信息可通过12306网站查询。

(责编：王连香、吕骞)
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