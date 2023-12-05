人民网记者 许维娜

开栏的话：

今年以来，中国经济顶住了来自外部的风险挑战和国内多重因素交织叠加带来的下行压力，增长企稳回升。中国经济长期向好的基本面没有改变，发展前景光明。

正确认识当前经济形势，是我们扎实做好经济工作的基础。年终岁末，中国经济怎么看、怎么办？人民网、国家发展改革委政研室联合推出“中国经济微观察·专家谈”系列微访谈栏目，聚焦热点问题，展现中国经济的亮点和趋势，感受中国经济的韧性和活力。

近日，推进“一带一路”建设工作领导小组办公室发布《坚定不移推进共建“一带一路”高质量发展走深走实的愿景与行动——共建“一带一路”未来十年发展展望》，研究提出未来十年高质量共建“一带一路”的愿景思路和务实行动举措。

接下来，共建“一带一路”倡议如何引导经济全球化朝着更加平衡共赢的方向发展？日前，国家发展改革委国际合作中心对外联络处处长、研究员鲍淑君做客《中国经济微观察》栏目时表示，可以从多个维度梳理共建“一带一路”十年所取得的成绩，最直观的成就体现在“五通”方面：

政策沟通方面，我国已与150多个国家、30多个国际组织签署了230多份共建“一带一路”合作文件。设施联通方面，中欧班列贯通欧亚，已铺设运行线路86条，通达欧洲25个国家的200多个城市。贸易畅通方面，2013—2022年，我国与共建国家进出口总额累计达到19.1万亿美元，双向投资累计超过3800亿美元。资金融通方面，截至今年6月底，我国发起成立的亚洲基础设施投资银行，累计融资额已达436亿美元。民心相通方面，我国打造了一批“小而美”民生工程，已与20多个共建国家合作建设了一批“鲁班工坊”等等。

鲍淑君表示，作为一项长期、大规模、系统性的工程，共建“一带一路”的第一个十年仅是序章。为了实现高质量发展，未来应更加注重以下方面，并做好三个统筹：

一是要统筹存量和增量，推动各领域合作取得高质量发展。一方面优化存量，另一方面加大发展力度，做增量。

“10年来共建‘一带一路’来之不易的成就，是深入推进共建‘一带一路’高质量发展的强大底气，我们要持续努力，巩固好合作基本盘。”鲍淑君强调，既要注重调整盘活存量、建设运营好存量项目，又要注重做优做强增量项目，推进共建“一带一路”要适应全球发展更加强劲、绿色、健康的新要求，稳妥开展绿色、健康、数字、创新等新领域合作，培育合作新增长点。

二是要统筹好国内和国际，实现高质量发展的愿景和目标。

“共建‘一带一路’是一项重大国际合作倡议，同时也是一项重要的国际公共产品。此外，它还是我国对外开放和对外合作的总体规划，可以说其重点在国外，但其根基却在国内。”鲍淑君建议，未来，共建“一带一路”高质量发展，要充分利用两个市场、两种资源，强化国内大循环的资源技术供给，推进共建“一带一路”高质量发展走深走实，要充分利用两个市场、两种资源，强化国内大循环的资源技术供给，提升双循环效率和要素配置能力，为新发展格局提供支撑。

三是要统筹好整体和重点，确保合作项目取得高质量成果。

随着共建“一带一路”的“朋友圈”不断扩大，境外项目数量不断增加，我国已经成功打造了一批具有标志性意义的项目。

鲍淑君进一步建议，在未来，应不断提升这些重点区域、重点领域和重点项目的示范引领作用，积极推动项目取得良好的经济效益，以更好地促进东道国经济发展和民生就业。同时，将“小而美”项目作为对外合作的优先事项，形成更多接地气、聚人心的合作成果。

(责编：孙红丽、高雷)

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