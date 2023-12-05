制图：申佳平

人民网北京12月5日电 (记者申佳平)12月5日24时，国内成品油新一轮调价窗口开启，将实现油价“五连跌”。

据国家发展改革委官网消息，根据近期国际市场油价变化情况，按照现行成品油价格形成机制，自2023年12月5日24时起，国内汽、柴油价格（标准品，下同）每吨分别降低55元、50元。从全国平均来看，92号汽油每升下调0.04元；95号汽油每升下调0.05元。按一般家用汽车油箱50L容量估测，加满一箱92号汽油，将少花2元。

国家发展改革委表示，中石油、中石化、中海油三大公司及其他原油加工企业要组织好成品油生产和调运，确保市场稳定供应，严格执行国家价格政策。各地相关部门要加大市场监督检查力度，严厉查处不执行国家价格政策的行为，维护正常市场秩序。消费者可通过12315平台举报价格违法行为。

图片来源：国家发展改革委官网

(责编：申佳平、高雷)

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