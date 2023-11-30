人民网记者 乔雪峰

日前，满载着集装箱的“兴港0066”轮从广西壮族自治区柳州港江口作业区5号泊位驶出，标志着柳州港江口作业区正式开港运营，柳州至粤港澳大湾区集装箱班轮航线同步开通。至此，西部陆海新通道重要节点城市柳州集装箱班轮干支网络体系已经成型。

“开港运营后，江口作业区有望成为桂中及桂北地区规模最大、专业化程度最高、作业服务能力最强的综合物流枢纽。”广西兴桂船运有限公司副总经理刘旭升表示，江口作业区全部建成后，柳州区域货源可通过江口作业区和平陆运河直达北部湾港，保障通行时效的同时，有效降低物流成本。

交通物流一头连着生产，一头连着消费，是维护人民群众正常生产生活秩序、促进产业链供应链稳定，服务经济社会发展稳定的重要基础。

我国社会物流总额增速企稳回升

记者从中国物流与采购联合会获悉，10月份，我国社会物流总额增速企稳回升，多数上游行业生产、循环形势较好，物流需求结构化升级持续推进。

“前10月，全国社会物流总额达278.3万亿元，按可比价格计算，同比增长4.9%，增速比前9月提高0.1个百分点。从近期走势来看，我国社会物流总额增速呈逐月回升态势，累计增速总体平稳，月度波动幅度有所减小，显示物流需求恢复势头有所稳固。”中国物流与采购联合会相关负责人表示，我国物流活动总体保持较高景气区间，行业增速、景气水平略有回调，物流服务供给规模与结构进入调整期。微观企业经营状况、效益水平出现趋好迹象，市场预期稳中有升。

该负责人分析称，前10月，我国工业品物流总额保持平稳增长，同比增长4.1%，增速比前9月提高0.1个百分点。从细分行业看，超过七成行业物流总额实现增长，增长面比9月份进一步扩大。特别是装备制造等基础领域持续发挥支撑作用，工业品物流恢复势头得到有力巩固。

农村物流发展为乡村振兴提供强劲动能

完善农村物流体系是促进农村消费、推进乡村振兴的重要举措。国务院办公厅印发的《“十四五”现代物流发展规划》提出，要补齐农村物流发展短板，打造经营规范、集约高效的农村物流服务网络，加快工业品下乡、农产品出村双向物流服务通道升级扩容、提质增效。

今年3月，山东印发《突破菏泽鲁西崛起三年行动计划（2023——2025年）》（以下简称《行动计划》），提出要健全现代物流网，加强综合物流园区、铁路专线、专用码头、内陆港、仓储配送中心等建设，提升干线接卸、前置仓储、分拣配送能力。加快县级快递园区、乡镇快递共配中心和村级快递服务站建设，建设县乡村三级寄递物流体系。

眼下时值寒冬，万物凋零。但在山东省菏泽市巨野县龙堌镇龙麟生态产业园的温室内，却是另一番景象。走进其中，香蕉树的大叶子格外惹人注目，红彤彤的西红柿、青翠欲滴的辣椒等各类蔬菜长势喜人，村民刘玉萍正在忙着采摘，脸上洋溢着丰收的喜悦。“村里路修好了，物流服务提升了，农业品的销路也打开了，再也不用担心农产品卖不出去了。”

据刘玉萍介绍，这都得益于近年来当地物流的快速发展，让新鲜蔬菜通过平坦的公路、快速的物流畅达全国各地，地道的农村味道便轻松端上了城市饭桌。

同样，依托农村物流推动经济社会发展的还有牡丹区小留镇，借助便利的交通条件和发达的物流体系，聚焦山药产业集中发力，对村民种植的山药实行“统一管理、统一品牌、统一销售”，帮助村民实现家门口就业，推动实现产业增效，群众增收。

“现在的农产品销售方式不同以往，健全的现代物流配套服务让农产品外销更加高效、便捷。”据贵州省安顺市平坝区白云镇平元村党支部书记肖正强介绍，平元村是全国农产品地理标志平坝大米的主产区之一。在龙头企业和电商的带动下，村里的大米每年销售量约10万吨，销售额可达8000万元。

近年来，平坝区在各乡镇推广建立农村电商综合服务站、电商运营服务中心、乡村物流配送网点，目前已建成线下村级服务站点141个，日益完善的乡村物流体系为群众生产生活提供更多便利。

新动能、新业态带动我国物流需求持续向好

数据显示，前10月我国物流业总收入为10.8万亿，同比增长4.0%，增速较前9月回落0.5个百分点，增速连续两个月回落。该负责人表示，这标志着我国物流供给或进入自适应调整阶段，部分细分领域市场调节机制逐步发挥作用，供大于求、产能过剩的局面有所改善。

在电商直播购物等快速增长的驱动下，在新业态带动下，相关智能消费品物流需求同步扩大，带动智能车载设备制造、智能无人飞行器制造物流需求增长超过50%，新业态、新动能物流协同发展，对社会物流总额的带动作用持续显现。数据显示，1-10月份，全国实物商品网上零售额同比增长8.4%，占社会消费品零售总额比重提升0.3个百分点。

中国物流信息中心物流统计处处长胡焓表示，在生鲜产品购物和电商网购业务增长拉动下，我国航空物流和电商快递物流发展势头良好，航空运输业业务总量指数为53.9%，邮政快递业业务总量指数为65.2%，均处于较高景气区间。

“综合来看，10月份物流需求呈现恢复向好态势，新动能、新业态需求带动作用显著。”该负责人表示，物流供给结构同步优化，产业加速转型升级，服务价格止跌回升，行业效益出现改善迹象，业务活动预期指数仍维持57%的较高景气区间，企业对市场预期保持乐观。后期随着扩内需、促消费等政策的持续显效，物流运行有望延续稳步回升的发展态势。

如今，随着我国物流业覆盖城乡、联通全国能力的不断提升，必将进一步发挥在稳定产业链供应链、促进经济社会发展、支撑国家战略等方面的作用，为扩内需、稳经济、助流通、惠民生、保就业等方面做出积极贡献。

(责编：申佳平、吕骞)

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