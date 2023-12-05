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中科宇航液体动力系统试验中心开建

2023年12月05日15:55 | 来源：人民网
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人民网北京12月5日电 （记者赵竹青）中科宇航液体动力系统试验中心开工仪式近日在广州举行。中心建成后将具备200吨液体火箭发动机的专业测试能力和400吨液体火箭动力系统的综合测试能力，对商业火箭可回收关键技术发展起到推动作用，为我国中大型液体火箭研制提供基础。

中科宇航商业火箭液体动力系统试验中心及总装测试产业化基地项目地处广州市从化区核心位置，被列入2023年广东省重点项目。据介绍，该项目着力构建“技术创新+标准转化+资源共享+产业实现”的产业生态模式，努力将液体动力系统试验中心打造成对外开放、科技创新和产业聚集的新高地。

有关负责人表示，该中心建成后，将面向全国科研院所、企业和高校等开放共享。

(责编：赵竹青、高雷)
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