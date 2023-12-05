人民网北京12月5日电 （记者王连香）记者从中国国家铁路集团有限公司（以下简称国铁集团）获悉，今年1至11月，中欧班列累计开行16145列，发送货物174.9万标箱，同比分别增长7%、19%，综合重箱率100%，其中运量已超2022年总运量。目前，中欧班列已通达欧洲25个国家217个城市。

国铁集团货运部负责同志介绍，国铁集团坚持共商共建共享原则，加强国内国际协调合作，持续推动中欧班列高质量发展。加快中欧班列通道建设，兰新铁路精河至阿拉山口段增建二线工程今年11月30日开通运营，年运输能力由1500万吨提升至6000万吨，运输时间压缩40分钟。持续实施扩编增吨措施，中欧班列编组辆数和牵引质量不断增加，班列运输能力提升10%。全程时刻表中欧班列稳定开行，运输时间较普通班列平均压缩20%以上，截至11月底累计开通5条线路，受到境内外客户青睐。中欧班列门户网站平稳运行，提供一站式综合服务，开通2个月多来访问量超467万次。加强口岸运输组织，与海关、边检部门强化协调联动，提升中欧班列通关效能。

该负责人指出，中欧班列运量持续大幅增长，凸显我国外贸经济稳中向好的态势。下一步，国铁集团将坚持以市场需求为导向，提升中欧班列运输能力和服务品质，持续打造国际物流品牌，推动中欧班列朝着更高质量、更好效益、更加安全方向发展，为促进国际经贸往来、增进沿线人民福祉、服务和支撑共建“一带一路”高质量发展注入强劲动能。

(责编：王连香、高雷)

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