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财经观察：数实融合潮涌 积蓄工业经济新动能

人民网记者 王震
2023年12月08日09:36 | 来源：人民网
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在智慧矿山，5G无人矿卡编组作业，在保障人员安全的同时，也实现降本增效；在生产车间，利用工业互联网标识等技术，一条生产线能够实现柔性生产，同时加工多个不同需求的订单……这是工业互联网加速融合应用的一个缩影。

在位于中国信通院工业互联网与物联网总部基地的工业互联网数字化转型促进中心，通过视频、全息影片、裸眼3D、模拟产线、互动沙盘等多种形式，集中呈现了工业互联网赋能数字化、智能化的制造新场景、新方案、新模式。工业互联网如同一个“数字引擎”一样驱动着产业数字化转型升级。

“工业互联网是数字经济与实体经济深度融合的关键底座，是新型工业化的战略性基础设施。”中国信通院工业互联网与物联网研究所所长金键表示，“数字化+先进制造”正成为国际产业竞争新焦点。积极推动数实深度融合，为我国工业从源头打造新优势，实现工业基础由大到强提供了新的可能，成为新型工业化发展的破解之道。

工信部数据显示，目前我国“5G+工业互联网”项目已达到8000个，已建设数字化车间和智能工厂近万家，在采矿、港口、电力等重点行业打造了20个典型应用场景……随着我国工业互联网基础设施不断完善，工业互联网已全面融入45个国民经济大类，助力千行百业加快数字化、智能化转型，持续为推进新型工业化建设，实现经济高质量发展注入动能。

走进位于北京市顺义区的曲美家居生产车间，记者发现，每块大小不一、颜色各异的板材上都贴着统一的二维码标签，这些数字标识记录了客户订单、设计图、板材尺寸、颜色等信息，进而实现柔性化生产、自动分拣归类、智能仓储、精准售后以及全生命周期品质追溯等多种场景的数字化应用。数字化升级正在成为该企业实现降本增效、拓展发展空间重要抓手。目前，其车间生产设备联网率也由此前的53.03%提高至66.67%，电视柜类产品研发设计周期减少了34.07%。

“顺义区工业互联网产业正展现出蓬勃发展的活力。”北京市顺义区经济和信息化局党组成员、副局长张政告诉记者。近年来，顺义区加快建设国家新型工业化产业示范基地，高标准打造中德产业园，国家级工业互联网数字化转型促进中心启动运营，工业互联网产业创新资源正在加速集聚。截止到目前，区内工业互联网产业生态企业达到110余家，产业规模达230亿元。

金键指出，当前的数字革命，创造了一个全数字、高联通、强智能的数字新世界，这为工业体系的再次变革和升级开辟了新空间。

“数实深度融合是新型工业化的战略主线。”在金键看来，当前，工业互联网进入到规模化发展期，融合应用深度广度不断提升。面对数字时代的历史机遇，要继续做好数实深度融合这篇文章，持续推动新型工业化走深走实，为经济高质量发展注入强劲动能。

(责编：罗知之、高雷)
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