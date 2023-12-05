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扩需求、促增长等政策继续发力 推动我国经济持续稳定回升向好

2023年12月05日08:33 | 来源：人民网
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人民网北京12月5日电 （记者乔雪峰）近日，中国物流与采购联合会、国家统计局服务业调查中心联合发布了2023年11月份中国制造业采购经理指数（PMI），数值为49.4%，比10月下降0.1个百分点。

对此，中国物流与采购联合会特约分析师张立群认为，11月PMI指数继续小幅回落，表明经济回升动能仍需着力加强。新订单指数低于荣枯线且小幅下降，反映需求不足的企业占比达到60.55%，较10月提高，需求收缩问题更为突出，是企业生产和采购意愿不足的主因。生产指数较10月下降，小型企业低于荣枯线，表明多数企业特别数量众多的小微企业订单不足、产品销售困难突出。

“在企业投资活跃和消费持续回暖支持下，使需求收缩力量不断减弱，内需回暖力量不断增强，推动经济增长加快进入持续回升向好轨道。”张立群分析称，要大力增强积极财政政策对政府投资的支持力度，显著提高政府在基础设施等公共产品方面的投资建设能力，显著增加相关企业订单，并通过产业链对企业生产投资产生广泛带动，促进企业生产投资意愿显著增强，促进就业形势显著向好、消费回升动力显著提高。

中国物流信息中心研究员文韬表示，当前各项扩需求、促增长以及支持实体经济、壮大民营经济等政策继续发力，着力夯实经济回稳向上运行基础，强化经济高质量发展动力，总体来看，11月经济运行总体平稳。

文韬分析称，新动能较快回升，是支撑制造业运行保持平稳的主要因素，装备制造业PMI和高技术制造业PMI分别较10月上升0.9个和2个百分点。整体而言，11月份制造业增速虽略有放缓，但需求整体相对稳定，生产保持扩张状态，新动能较快回升反映出经济结构处于优化进程。

分行业来看，四大行业的市场需求有所分化，其中基础原材料行业市场需求加快收缩对市场需求整体有所拖累，但新动能市场需求上升有效支撑需求整体保持相对稳定。

数据显示，11月份，制造业需求端整体相对稳定，带动生产端也稳中有升，生产指数为50.7%，较10月小幅下降0.2个百分点。对此，文韬分析表示，制造业生产指数连续6个月运行在扩张区间，显示制造业生产持续保持稳定增长势头，但增速略有放缓。同时，生产持续增长也带动就业人数保持相对稳定，从业人员指数连续8个月稳定在48%左右。

“新动能生产端较快上升是支撑11月制造业生产保持增长势头的主要因素。”文韬表示，装备制造业生产指数为54.2%，较10月上升1.2个百分点，且连续10个月运行在扩张区间，显示今年以来装备制造业持续保持较好升势。

(责编：王连香、高雷)
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