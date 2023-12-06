人民网记者 乔雪峰

11月30日，兰新铁路精河至阿拉山口段增建二线工程开通运营，年运输能力由1500万吨提升至6000万吨，运输时间压缩40分钟。

今年以来，我国加快中欧班列通道建设，持续实施扩编增吨措施，中欧班列编组辆数和牵引质量不断增加，班列运输能力提升10%。数据显示，今年1至11月，中欧班列累计开行16145列，发送货物174.9万标箱，同比分别增长7%、19%，运量已超2022年总运量。目前，中欧班列已通达欧洲25个国家217个城市。

当前，物流业已经成为我国经济社会发展中不可缺少的关键因素，成为国民经济发展的基础性产业。今年以来，我国经济稳步恢复，生产消费需求逐步释放，发展环境持续向好。这不仅为我国物流业更好发挥支撑作用提供了机会和空间，也为物流业持续高质量发展提供了潜力、机遇和活力。

近日，中国物流与采购联合会发布了2023年11月份中国物流业景气指数，数智为53.3%，较10月回升0.4个百分点。对此，中国物流与采购联合会总经济师何辉分析表示，11月份中国物流业景气指数继续保持扩张趋势，三大地区呈现均衡增长。物流活跃度有所提升，业务总量指数、新订单指数均处于扩张区间。“后期来看，企业投资势头较稳，预期需求保持稳定增长，企业盈利水平有所改善，物流运行企稳基础进一步巩固。”

数据显示，11月份业务总量指数为53.3%，较10月份回升0.4个百分点，继续保持在50%以上扩张区间。11月份新订单指数为53.4%，较10月份回升0.6个百分点，反映出新增需求保持向好趋势。

何辉指出，从后期走势看，业务活动预期指数连续多个月保持在55%以上高位，反映出物流行业继续保持稳定预期。

中国物流信息中心物流统计处处长胡焓表示，11月份中国物流业景气指数环比回升，业务总量指数、新订单指数、资金周转率指数、固定资产投资完成额指数均呈现小幅回升，就业岗位需求保持增长，业务活动预期继续处于较高景气区间，企业微观盈利水平有所改善。

胡焓指出，11月份，随着工业产能稳定释放，旺季促销提振消费潜能，快消品、能源原材料物流需求季节性回升，工业中通信设备、电气机械、交通运输设备、汽车及零部件制造需求增加，供应链上下游需求平稳增长，东中西部三大区域发展相对均衡，带动物流业务量保持在高景气区间。

从增长预期来看，近3个月来，新订单指数和业务活动预期指数均值明显好于上半年和三季度，表明物流市场需求持续恢复，行业活力增强。

从投入来看，11月份，物流领域固定资产投资完成额指数回升0.5百分点，部分行业投资回升幅度较大，如铁路运输业、多式联运行业和邮政快递业固定资产投资完成额指数增幅近5个百分点。

胡焓进一步指出，综合来看，目前物流市场需求正处于蓄力反弹过程中，新增业务、投资规模和从业岗位保持增长，后期增长动力稳健。

11月份，物流行业供需适度、均衡增长，供给侧物流基础投资规模和新增从业岗位继续扩张，行业资金周转加速、设备利用率情况较好。胡焓表示，综合来看，在今年物流需求总体偏弱的背景下，近3个月物流业景气指数均值要好于上半年和往年同期，反映出物流活跃度进一步提升，向好基础进一步巩固。“后期，随着稳预期、强信心、扩投资等一系列政策持续实施，经济平稳复苏的确定性增强，岁末年初物流运行将保持企稳趋势。”

(责编：王连香、高雷)

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