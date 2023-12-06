人民网北京12月6日电 （记者夏晓伦）城市是人民群众赖以生存的家园，是推进高质量发展的重要载体，为人民群众提供精细的城市管理和良好的公共服务，始终是城市建设的关键重头。

有观点指出，在有限的空间和资源中创造更多附加值，以优越的制度环境和文化土壤为发展插上羽翼，凭精细的治理能力提高居民归属感和幸福感，成为城市竞争力的关键所在。

今年以来，全国多地把服务群众、造福群众作为城市管理的出发点和落脚点，不断完善信息化支撑、网格化管理、精细化服务的城市管理平台，持续提高城市管理智能化、人性化、专业化、法治化水平，构建富有活力和效率的新型城市管理体系。

在湖南邵阳，相关部门对全市公共空间开展全面摸排，通过走访、调研、论证，在不影响行人和车辆通行的情况下，最大限度挖掘市区停车位潜力，按照“应划尽划”的原则，增设停车位，满足市民停车需求。

在山东陵城，成立闲置土地盘活工作专班，共摸排园区闲置厂房18处，闲置车间9.7万平方米。通过精准对接，盘活闲置土地1500亩，新引进项目5个，推动技改升级项目3个，吸引投资55.3亿元。

“我们将原家具厂的厂房改造，建设高端皮革生产线，不仅缩短了项目建设周期、降低了投资成本，更破解了因土地资源稀缺而项目无法落地的难题。”陵城区一家皮革制品企业负责人表达了对项目盘活的认可。

在浙江越城，高效整合4家国有企业，为社会提供环境卫生、市政设施、园林绿化等公共服务，推动“一把扫帚扫到底”“一把剪刀剪到底”“一个班组修到底”城市精细管理模式，通过合并同类项，整合资源、融合发展，达到“1+1>2”的效果。

越城区相关负责人表示，将进一步深化国有企业管理体制改革，增强国有经济竞争力、控制力、影响力和抗风险能力，提升城市精细化管理和企业高质量运行水平。

专家指出，要增强城市的整体性、系统性、宜居性、包容性和生长性，不断满足人民群众对美好生活的需要，推动城市从粗放型外延式发展向集约型内涵式发展转变。同时，要聚焦人民群众急难愁盼问题，推进城市基础设施体系化建设，让人民群众在城市生活得更方便、更舒心、更美好。

(责编：王连香、高雷)

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