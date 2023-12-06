人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

为城市发展注入新活力 多地提升精细化管理水平

2023年12月06日08:34 | 来源：人民网
小字号

人民网北京12月6日电 （记者夏晓伦）城市是人民群众赖以生存的家园，是推进高质量发展的重要载体，为人民群众提供精细的城市管理和良好的公共服务，始终是城市建设的关键重头。

有观点指出，在有限的空间和资源中创造更多附加值，以优越的制度环境和文化土壤为发展插上羽翼，凭精细的治理能力提高居民归属感和幸福感，成为城市竞争力的关键所在。

今年以来，全国多地把服务群众、造福群众作为城市管理的出发点和落脚点，不断完善信息化支撑、网格化管理、精细化服务的城市管理平台，持续提高城市管理智能化、人性化、专业化、法治化水平，构建富有活力和效率的新型城市管理体系。

在湖南邵阳，相关部门对全市公共空间开展全面摸排，通过走访、调研、论证，在不影响行人和车辆通行的情况下，最大限度挖掘市区停车位潜力，按照“应划尽划”的原则，增设停车位，满足市民停车需求。

在山东陵城，成立闲置土地盘活工作专班，共摸排园区闲置厂房18处，闲置车间9.7万平方米。通过精准对接，盘活闲置土地1500亩，新引进项目5个，推动技改升级项目3个，吸引投资55.3亿元。

“我们将原家具厂的厂房改造，建设高端皮革生产线，不仅缩短了项目建设周期、降低了投资成本，更破解了因土地资源稀缺而项目无法落地的难题。”陵城区一家皮革制品企业负责人表达了对项目盘活的认可。

在浙江越城，高效整合4家国有企业，为社会提供环境卫生、市政设施、园林绿化等公共服务，推动“一把扫帚扫到底”“一把剪刀剪到底”“一个班组修到底”城市精细管理模式，通过合并同类项，整合资源、融合发展，达到“1+1>2”的效果。

越城区相关负责人表示，将进一步深化国有企业管理体制改革，增强国有经济竞争力、控制力、影响力和抗风险能力，提升城市精细化管理和企业高质量运行水平。

专家指出，要增强城市的整体性、系统性、宜居性、包容性和生长性，不断满足人民群众对美好生活的需要，推动城市从粗放型外延式发展向集约型内涵式发展转变。同时，要聚焦人民群众急难愁盼问题，推进城市基础设施体系化建设，让人民群众在城市生活得更方便、更舒心、更美好。

(责编：王连香、高雷)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
为城市发展注入新活力 多地提升精细化管理水平
　　人民网北京12月6日电 （记者夏晓伦）城市是人民群众赖以生存的家园，是推进高质量发展的重要载体，为人民群众提供精细的城市管理和良好的公共服务，始终是城市建设的关键重头。 有观点指出，在有限的空间和资源中创造更多附加值，以优越的制度环境和文化土壤为发展插上羽翼，凭精细的治理能力提高居民归属感和幸福感，成为城市竞争力的关键所在。…
我国经济稳步恢复、持续向好 为物流业高质量发展提供重要支撑
　　11月30日，兰新铁路精河至阿拉山口段增建二线工程开通运营，年运输能力由1500万吨提升至6000万吨，运输时间压缩40分钟。 今年以来，我国加快中欧班列通道建设，持续实施扩编增吨措施，中欧班列编组辆数和牵引质量不断增加，班列运输能力提升10%。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2023 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部