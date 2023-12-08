王绍绍

岁末回首，今年我国经济社会发展走过了一段不平凡的历程。在2023年中央经济工作会议召开前夕，“感知2023中国经济‘脉动’”系列报道，围绕2022年中央经济工作会议对2023年经济工作的部署、2023年《政府工作报告》明确的发展主要预期目标和工作重点，以及记者全年的采访调研，挖掘今年以来我国经济社会发展中，经济运行持续好转、内生动力持续增强、社会预期持续改善、风险隐患持续化解等实践，全方面展示我国经济保持恢复向好的发展态势。

大数据分析指导农业生产实现“数据种菜”，“无人工厂”通过全流程数字化生产实现24小时不间断作业，智能互联网为人们带来个性化、沉浸式的虚实结合生产生活体验......

数字经济蓬勃发展，正深刻改变着人们的生产生活方式。多位专家表示，建设数字中国是数字时代推进中国式现代化的重要引擎，是构筑国家竞争新优势的有力支撑。做强做优做大数字经济，培育壮大数字经济核心产业，打造具有国际竞争力的数字产业集群，发展数字经济意义重大，是把握新一轮科技革命和产业变革新机遇的战略选择。

夯实数字经济底座

数字基础设施互联互通

10月12日下午，在山东省威海市环翠区一小区地下停车场，工作人员正在安装5G室内分布系统。地下空间信号覆盖问题被解决，让市民王先生感受到了5G网络覆盖面的扩大带来的“满格体验”。

今年以来，我国各地5G网络覆盖范围持续扩展，数字信息基础设施服务水平持续提升。在青海，海拔5000米的江河源头有了5G网络覆盖；广西边境行政村5G和千兆光纤网络实现全覆盖；西藏全区实现所有乡镇5G网络全覆盖......

数据显示，今年上半年，我国新型基础设施建设投资同比增长16.2%，其中5G、数据中心等投资增长13.1%，工业互联网、智慧交通等投资增长34.1%。当前，超过300个城市启动千兆光纤宽带网络建设，国家新一代人工智能创新发展试验区已经达到17个。我国建成了全球规模最大、技术领先、性能优越的数字基础设施，整体水平实现跨越式提升。

2023年世界互联网大会乌镇峰会，乌镇世界互联网科技馆相关展示。受访者供图

当前，我国大力推进数字基础设施体系化发展和规模化部署，为经济高质量发展注入强大动力。

以5G、光纤宽带、工业互联网、数据中心等为代表的数字新基建取得快速发展，为经济高质量发展提供新动能、新优势。今年前十个月，以云计算、大数据等为主的新兴业务实现收入3012亿元，同比增长20.5%；“5G+工业互联网”在建项目数超8000个，5G应用已融入67个国民经济大类。

2023年世界互联网大会乌镇峰会，乌镇世界互联网科技馆相关展区。受访者供图

“我们要筑牢数实融合的发展底座。”中国互联网协会理事长尚冰表示，应持续推进数字基础设施建设，加快5G网络、千兆光纤网络的规模化部署和应用，优化数据中心布局，构建多层次的算力体系，持续推动云网深度融合，积极探索人工智能基础设施和区块链基础设施的发展模式。

筑牢数字产业根基

充分释放数据要素价值

11月底，居住在贵阳市南明区花果园社区的刘女士在手机上直接缴纳了水电费、物业费，社区的智慧物业系统、门禁智慧安防系统、智慧消防等已为小区居民提供了完备的智慧生活服务。

花果园社区是国内最大的棚户区改造项目，常住人口约50万。花果园辖区管理体量大、流动人口多，为基层治理带来了巨大挑战。在数智赋能下，花果园超大型社区基层治理项目将市一表通和民政、卫健等业务系统作为数据底库，对数据清洗和治理，逐步解决了底数不清、数据不准、数据碎片化、基层无数据可用等问题。

目前，数据已经成为国家的基础性战略资源和关键生产要素，其生产、采集、加工分析和应用蕴藏着巨大的经济价值和社会价值。

10月25日，国家数据局正式挂牌成立。根据中共中央、国务院印发的《党和国家机构改革方案》，国家数据局负责协调推进数据基础制度建设，统筹数据资源整合共享和开发利用，统筹推进数字中国、数字经济、数字社会规划和建设等。

以数据要素为驱动的数字经济正加速演进，激活数据要素潜能已经成为做大做强数字经济的新动能，成为推动经济社会高质量发展的新引擎。

贵阳大数据展示中心。受访者供图

“推进数字产业化，并非简单地去做信息化，而应激活产业生态链里的数据要素，让数据在传统产业中产生价值。”清华大学互联网产业研究院院长、清华大学经济管理学院教授朱岩认为，发展产业数字化，应加快数据要素市场发展，推动数据要素交易流通。

激发数实融合动能

数字化引领产业转型升级

在嘉兴桐乡的新凤鸣5G工厂中，不同类型的智能机器人在生产流水线上各司其职，完成各项加工步骤。在纺丝车间里，一个个“大眼睛”机器人正在来回滑动。

“这是车间专门配备的智能巡检机器人，生产过程中如果出现飘丝现象就会影响良品率，而巡检机器人能通过智能摄像头及时发现该情况并上报，准确率很高。”相关负责人介绍。

数字时代，5G工厂正在工业互联网领域延伸应用场景，实现规模化发展。我国工业互联网核心产业规模超1.2万亿元，已融入45个国民经济大类，提质、增效、降本、绿色、安全作用不断彰显。

第七届世界智能大会智慧应用展区。人民网 王绍绍摄

数字技术的广泛应用催生了新产业新业态新模式，助力产业转型升级和数字经济高质量发展。

最近，乐成养老社区的张阿姨有了“新朋友”——智能代步机器人。优必选科技推出的智能代步机器人“优颐凡”是针对智慧康养场景发布的康养服务机器人，通过应用人工智能技术，满足老人的出行需求。数字化正助力养老行业发展，以智慧养老新模式提升老年人的生活品质。

数字技术与实体经济深度融合，能够有效提升我国经济发展的韧性和活力，推动制造业、服务业、农业全方位、全角度、全链条转型升级。

“我国数字经济步入量质齐升的新一轮快速发展期，数字经济规模稳步增长。要推动数字经济效率换挡提升，让数字经济相关要素配置更加有效。”中国信息通信研究院副院长王志勤说。（实习生尉馨文对本文亦有贡献）

采访手记：

这一年，数字技术日益融入经济社会发展各领域、全过程，一系列围绕数字经济展开的国际论坛共谋合作、共赢发展，一批批前沿科技成果的转化为数实融合深化赋能。

在2023年国际大数据产业博览会上，粤港澳大湾区、京津冀、长三角、成渝地区等国家大数据综合试验区和算力枢纽节点城市的各类企业的新技术、新产品、新方案、新应用亮点纷呈；第七届世界智能大会呈现出人工智能在智能制造、工业互联网、智慧医疗等领域的广泛运用，描绘出智慧科技产业蓬勃发展的崭新图景；在2023年世界互联网大会“互联网之光”博览会上，AI辅助诊断青光眼、超写实数字人全息互动、配网带电作业机器人等各类与人们生活息息相关的未来科技悉数亮相......

乘“数”而上，逐梦数字经济“新蓝海”，数字经济的蓬勃发展正擦亮民生幸福底色。

2023年世界互联网大会乌镇峰会，记者（右一）在人工智能相关展台参观采访。央视新闻截图

回首2023年，记者在采访中见到了传统企业在数字化转型的赛道上找到发展新机遇，也见证了数字产业壮大带来的数字贸易规模增长。走向2024年，数字经济将为中国经济高质量发展增添新活力、新动能。

“感知2023中国经济‘脉动’”系列报道:

之一 扩大国内需求：消费马车“跑”起来 有效投资“活”起来

之二 培育壮大战略性新兴产业：靠前布局新赛道 激活发展新动能

之三 加大宏观政策调控力度 经济发展释放“1+1>2”协同效应

(责编：王连香、高雷)

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