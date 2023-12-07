人民网记者 许维娜

云南玉溪新平县漫山遍野的冰糖橙林。受访方供图

十二月初的云南，阳光明媚而耀眼，只有清晨时分才能感受到一丝初冬的凉意。从玉溪市区出发，只需不到2小时的车程即可抵达新平县，再经过一段山路，便可到达村庄。从村庄出发，沿着山间土路行走十几分钟，最终抵达山顶。每年的十一月底至十二月初，正是这片橙林硕果累累的时候。

新平彝族傣族自治县位于玉溪市的西南部，每年秋季，大量农业从业者聚集于此，以参与冰糖橙的采摘活动。据了解，冰糖橙在新平柑橘产业中占据着重要的地位。被河谷干热气流蒸腾的新平冰糖橙，全年2000个小时以上日照，在冰糖橙家族里，它最早熟，甜而无渣。

如今，在农村电商的推动下，区域农产品更容易获得竞争优势。有专家表示，发展农村电商应与培养“新农人”相结合，以促进各地应季待销农产品拓展销售渠道，实现全国化大市场的优化配置。

”新农人“为乡村振兴赋能

余现伟在采摘冰糖橙树上的内膛果。受访方供图

2019年，25岁的余现伟慕名来到这里。在此之前，他经营了一家童装网店。此后，他潜心穿行于新平的各处果林，每月累计行驶6000公里，致力于寻找优质的橙子。

去年以来，在电商平台的支持下，这位“新农人”逐渐走上了正轨，日平均发货量达到了1万多单。如今，余现伟对“互联网+农业”有了更深刻的理解。

“水果要亲自看，自己把控品质。”余现伟对于冰糖橙的品质要求严格，包括甜度、花斑和大小等方面。他深知要找到最优质的冰糖橙，就必须前往最佳的产地。

余现伟花费了近两年的时间，对冰糖橙这一品种进行了深入的研究和了解。他背后的想法非常简单，即通过自己的努力，让更多的人能够品尝到美味的冰糖橙。

为确保冰糖橙的品质，除了产地因素外，余现伟还重视“标准”这一关键要素。他明确规定：“果径小于60mm者不予考虑；重量低于100克者不予考虑；糖度低于10度者不予考虑。”在与余现伟长期合作的洗果厂厂长饶愿恒看来，通过运用自动分拣机、测糖仪等先进设备进行严格把控，能够有效解决肉眼难以察觉的问题，从而确保产品品质的稳定和可靠。

实际上，最初农户对农产品分级持否定态度。在传统的水果收购过程中，一些外观不佳或个头较小的果实会与优质果实混合销售。然而，这种做法存在明显的问题，不仅损害了农户的利润，还导致消费者对产地失去信任，因为他们购买到的果肉质量参差不齐。

作为经销商的余现伟一直都认同饶愿恒的理念，他深知分级的重要性。通过分级，果农对品质更加重视，在一定程度上促使种植户改变了以前的种植和销售习惯。对于商家来说，只要采购相应等级的水果，销售的品质就有了保障，有利于招揽“回头客”。同时，标准化后的鲜果能够无缝对接物流，更快地送达消费者手中。

”新农人“触网寻找新支点

冰糖橙运输车。受访方供图

如何以经济实惠的价格，让消费者品尝到来自新平的冰糖橙？在拼多多平台上经营了两年多后，余现伟于2022年10月初加入了百亿补贴计划。传统电商销售冰糖橙的标准往往低于线下市场的要求。然而，通过利用这一补贴政策，能够实现与线下市场的对标。

今年，新平冰糖橙的热度持续攀升。在补贴政策的推动下，消费者以14.8元的补贴价购买到原价为22.8元五斤的新平冰糖橙。余现伟观察到，通过定向补贴策略，越来越多的消费者已经养成了不定期在拼多多购买农产品的习惯。此外，他还注意到，在店铺的产品购买留言中，消费者普遍对冰糖橙的口感和性价比给予了好评。

在谈论当前阶段的成功时，余现伟认为他抓住了专注于农业新电商的机遇。站在新的支点上，余现伟计划在今年布局一块实验基地，深入到产业最前沿，并计划在明年在该实验地种植新品种，以满足线上消费者不断升级的消费需求。

诸如余现伟这样的商家还有很多。数据显示，今年双十一大促启动后，拼多多平台海鲜、水产、羊肉、水果等农产品的销量同比增长了110%，成为无数中小商家实现突破的关键节点，云南冰糖橙、阳澄湖大闸蟹、漳州葡萄柚、宁夏羊肉、丹东板栗、涌泉蜜橘、洛川苹果等应季农产品借此由田间地头直达消费者餐桌。

有专家表示，从助力农产品上行，再到发展品牌化策略，电商平台不仅满足了消费者对于极致性价比的需求，也推动了商品品质的逐渐提升，各地农货加速进城的同时，国货品牌以及全球好物也加速涌进千家万户。

而对余现伟来说，入局的农产品电商是一片蓝海。未来，他还希望借助平台去唤起小小冰糖橙更大的能量。

(责编：孙红丽、高雷)

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