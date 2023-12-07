人民网北京12月7日电 （记者车柯蒙）12月7日至9日，第五届世界新能源汽车大会在海口举办。5年来，世界新能源汽车大会已经成为引领全球汽车领域科技创新和产业转型升级的重要风向标。

记者了解到，本届大会以“开放包容 合作融通 共同发展”为主题，邀请全球各国政产学研界代表共同就产业发展中战略与路径、热点与痛点问题开展对话、交流，凝聚共识，共同推动新能源汽车产业高质量发展。

大会期间，将有超过50家全球新能源汽车领域企业参与展示，涵盖新能源汽车整车、动力电池、驱动电机、汽车电控、燃料电池、智能网联、汽车芯片、能源供给、综合零部件及其他前沿技术及产品，近30款热门新能源车型将同台亮相琼岛。

据中国汽车工程学会副理事长兼秘书长、国汽战略院执行院长侯福深介绍，本届大会呈现4方面亮点：

一是在内容策划上，不仅从战略、发展路径等角度深度聚焦整个汽车产业绿色低碳转型，也围绕电动化、智能化、网联化融合发展等角度进行深度研讨；

二是国际化程度进一步提升，国际组织积极参会，初步统计，今年有23个国家和地区的嘉宾会出席大会；

三是大会期间发布系列重要成果，对行业高质量发展起到促进作用；

四是进一步丰富科普活动内容和形式，大会首次设置公众开放日，12月9日，大会将免费向社会开放，让公众了解新能源汽车新形势，“零距离”感受新能源新生活。

当前，新能源汽车是全球汽车产业转型升级、绿色发展的重要领域，也是我国汽车产业高质量发展的战略选择。

数据显示，1至10月，我国新能源汽车产销量分别达735.2万辆和728万辆，同比分别增长33.9%和37.8%，市场占有率达30.4%；新能源汽车出口99.5万辆，同比增长99.1%。

“今年是世界新能源汽车大会第五届，5年间，新能源汽车的发展超出预期。”侯福深表示，世界新能源汽车大会是一个国际化交流、合作的平台，对于我国乃全球新能源汽车产业的发展，都发挥了积极的推动作用。

(责编：孙红丽、高雷)

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