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前11月我国进出口总值37.96万亿元人民币

2023年12月07日15:13 | 来源：人民网
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人民网北京12月7日电 （记者罗知之）据海关统计，今年前11个月，我国进出口总值37.96万亿元人民币，与去年同期（下同）持平。其中，出口21.6万亿元，增长0.3%；进口16.36万亿元，下降0.5%；贸易顺差5.24万亿元，扩大2.8%。按美元计价，今年前11个月，我国进出口总值5.41万亿美元，下降5.6%。其中，出口3.08万亿美元，下降5.2%；进口2.33万亿美元，下降6%；贸易顺差7481.3亿美元，收窄2.7%。

今年11月份，我国进出口3.7万亿元，增长1.2%。其中，出口2.1万亿元，增长1.7%；进口1.6万亿元，增长0.6%；贸易顺差4908.2亿元，扩大5.5%。按美元计价，今年11月份，我国进出口5154.7亿美元，与去年同期持平。其中，出口2919.3亿美元，增长0.5%；进口2235.4亿美元，下降0.6%；贸易顺差683.9亿美元，扩大4%。

今年前11个月我国进出口主要特点：

一般贸易进出口增长，比重提升。前11个月，我国一般贸易进出口24.58万亿元，增长1.6%，占我外贸总值的64.8%，比去年同期提升1个百分点。其中，出口13.94万亿元，增长2%；进口10.64万亿元，增长1%。同期，加工贸易进出口6.97万亿元，下降9.7%，占18.4%。其中，出口4.5万亿元，下降8.6%；进口2.47万亿元，下降11.6%。此外，我国以保税物流方式进出口4.99万亿元，增长6.6%。其中，出口1.98万亿元，增长10.3%；进口3.01万亿元，增长4.3%。

对东盟进出口增长，自欧盟进口增长。前11个月，东盟为我第一大贸易伙伴，我与东盟贸易总值为5.8万亿元，增长0.1%，占我外贸总值的15.3%。其中，对东盟出口3.33万亿元，下降0.1%；自东盟进口2.47万亿元，增长0.4%；对东盟贸易顺差8500.6亿元，收窄1.7%。欧盟为我第二大贸易伙伴，我与欧盟贸易总值为5.03万亿元，下降2.2%，占13.2%。其中，对欧盟出口3.22万亿元，下降5.8%；自欧盟进口1.81万亿元，增长5%；对欧盟贸易顺差1.41万亿元，收窄16.7%。美国为我第三大贸易伙伴，我与美国贸易总值为4.26万亿元，下降6.9%，占11.2%。其中，对美国出口3.21万亿元，下降8.5%；自美国进口1.05万亿元，下降1.6%；对美贸易顺差2.16万亿元，收窄11.6%。日本为我第四大贸易伙伴，我与日本贸易总值为2.04万亿元，下降6.2%，占5.4%。其中，对日本出口1.01万亿元，下降3.3%；自日本进口1.03万亿元，下降8.8%；对日贸易逆差109.7亿元，收窄85.4%。同期，我国对共建“一带一路”国家合计进出口17.65万亿元，增长2.6%。其中，出口9.7万亿元，增长6.9%；进口7.95万亿元，下降2.1%。

民营企业进出口保持增长。前11个月，民营企业进出口20.24万亿元，增长6.1%，占我外贸总值的53.3%，比去年同期提升3.1个百分点。其中，出口13.62万亿元，增长5.3%，占出口总值的63%；进口6.62万亿元，增长7.6%，占进口总值的40.5%。国有企业进出口6.08万亿元，下降0.8%，占我外贸总值的16%。其中，出口1.72万亿元，增长0.4%；进口4.36万亿元，下降1.2%。同期，外商投资企业进出口11.54万亿元，下降9%，占我外贸总值的30.4%。其中，出口6.23万亿元，下降9.3%；进口5.31万亿元，下降8.7%。

机电产品占出口比重近6成，其中手机、汽车出口增长。前11个月，我国出口机电产品12.66万亿元，增长2.8%，占出口总值的58.6%。其中，自动数据处理设备及其零部件1.2万亿元，下降17.2%；手机8852.5亿元，增长3.3%；汽车6529.2亿元，增长79.6%。同期，出口劳密产品3.73万亿元，下降2.6%，占17.3%。其中，服装及衣着附件1.02万亿元，下降3.3%；纺织品8655.7亿元，下降3.7%；塑料制品6391.3亿元，增长0.5%。出口农产品6286.5亿元，增长6.6%。

铁矿砂、原油、煤、天然气和大豆等主要大宗商品进口量增加。前11个月，我国进口铁矿砂10.78亿吨，增加6.2%，进口均价（下同）每吨788.8元，上涨2.3%；原油5.16亿吨，增加12.1%，每吨4192元，下跌13.1%；煤4.27亿吨，增加62.8%，每吨785.1元，下跌19.6%；天然气1.07亿吨，增加8.5%，每吨3715元，下跌11.4%；大豆8962.5万吨，增加13.3%，每吨4237.3元，下跌5.1%；成品油4322.5万吨，增加86.6%，每吨4123.7元，下跌18.8%。此外，进口初级形状的塑料2699.5万吨，减少3.7%，每吨1.08万元，下跌12.5%；未锻轧铜及铜材504.2万吨，减少5.9%，每吨6.1万元，下跌1.1%。同期，进口机电产品5.91万亿元，下降6.5%。

(责编：罗知之、高雷)
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