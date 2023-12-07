人民网北京12月7日电 （记者许维娜）形成促进消费的一揽子政策体系、释放旅游消费潜力推动旅游业高质量发展、17项措施调动民间投资积极性、六方面举措加大吸引外商投资力度……今年下半年以来，一系列稳增长政策措施陆续出台，为实现全年发展目标打下坚实基础。

临近年底，国内外各方面高度关注中国经济运行情况。今年以来，中国经济战胜困难挑战、顶住下行压力，经济恢复呈现波浪式发展、曲折式前进的特征，经济运行总体回升向好，今年对全球经济增长的贡献将达到1/3，仍然是全球增长最大引擎。国家发展改革委国民经济综合司负责人表示，中国经济韧性强、潜力足、回旋余地广，长期向好的基本面没有变也不会变，我们有信心、更有能力实现长期稳定发展，并不断以中国新发展为世界带来新动力、新机遇。

“总体而言，政策取得了良好的效果，市场需求逐渐恢复，生产供给持续增加，物价和就业保持总体稳定，高质量发展稳步推进。”近日，国家信息中心经济预测部产业经济研究室主任魏琪嘉在接受记者采访时表示，多方发力保持经济回升向好态势，确保明年经济开好局、起好步。

具体而言，从市场需求看，消费对经济的拉动作用逐渐增强。今年前三季度，我国最终消费支出对经济增长贡献率是83.2%，拉动GDP增长4.4个百分点；资本形成总额对经济增长贡献率是29.8%，拉动GDP增长1.6个百分点。

“消费市场保持良好恢复态势，商品零售增长加快，服务消费延续快速增长态势。”魏琪嘉通过一系列数据展示了中国经济稳中向好的发展信心。例如，10月份，商品零售额同比增长6.5%，比上月加快1.9个百分点，1月至10月，服务零售额同比增长19%，其中，中秋国庆假期，国内旅游出游人数8.3亿人次，日均旅游收入和日均旅游人次比上年同期分别增长129.5%、71.3%。

魏琪嘉表示，从生产供给看，投资对增长的推动作用持续显现。固定资产投资规模继续扩大，高技术产业投资增长较快；从物价和就业看，物价、就业总体保持稳定。居民消费价格和工业生产者价格总体稳定；从创新动能看，“三新”经济快速增长，对经济持续回升向好态势的引领作用逐渐显现。从新产业看，高技术和智能制造业发展向好。从新产品看，新能源和新材料产品快速增长。

“下一步，优化产业政策要从改造传统产业和壮大战略性新兴产业两方面发力，这既是提升产业链供应链现代化水平的应有之义，也是加快建设现代化产业体系的必然要求。”魏琪嘉说。

“传统产业焕发新活力不是另起炉灶的过程，而是在原有良好基础上的优化升级。”魏琪嘉认为，要加快传统产业改造升级，重点要把握好以下两方面：

一是从技术角度看，就是把技术改造贯通生产的重要环节，以技术进步改善投入产出状况。二是从生产运行管理看，就是形成更先进的生产工艺和流程，提升产品质量的稳定性与可靠性。

魏琪嘉强调，传统产业的改造提升旨在构建现代化产业体系这一宏观目标，然而其核心内容却涉及一系列微观而具体的问题。例如，如何通过参数优化实现工艺向生产全过程的赋能，以及企业如何在技改投资稳定增长与现金流可持续性之间取得平衡。这些问题需要由经营主体和政策共同解答，是传统产业改造提升过程中的重要议题。

魏琪嘉还表示，支持战略性新兴产业的发展，政策导向需要有效地平衡“等不得”和“急不得”两个方面。首先，要明确发展方向和路径，优化产业政策的实施方式，并按照市场化、法治化的原则加大支持力度。其次，要避免重复建设，坚决防止“一哄而上”的情况发生。为此，需要引导地方政府根据本地产业发展的实际情况，制定相关规划，形成差异化、特色化的战略性新兴产业发展态势。

(责编：杨虞波罗、高雷)

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