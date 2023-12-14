人民网北京12月14日电 （黄盛）据中国人民银行发布的11月金融数据显示，11月末社会融资规模存量为376.39万亿元，同比增长9.4%。其中，对实体经济发放的人民币贷款余额为234.37万亿元，同比增长10.7%；政府债券余额为68.86万亿元，同比增长14.9%；非金融企业境内股票余额为11.38万亿元，同比增长8.4%。同时，11月末，广义货币（M2）余额291.2万亿元，同比增长10%；狭义货币（M1）余额67.59万亿元，同比增长1.3%。

多位业内人士向人民网财经表示，11月信贷均衡投放叠加宽财政加力，金融数据稳定向好。此外，在“稳健的货币政策要灵活适度、精准有效”以及信贷投放“总量适度、节奏平稳”的基调下，货币信贷增长既会对实体经济保持稳固支持力度，又会强调平稳投放，更好匹配宏观经济发展和经营主体的需求。

11月贷款新增超万亿

延续平稳增长的态势

中国人民银行数据显示，前11个月人民币贷款增加21.58万亿元，同比多增1.55万亿元。11月人民币贷款增加1.09万亿元，同比少增1368亿元。分部门看，住户贷款增加2925亿元，其中，短期贷款增加594亿元，中长期贷款增加2331亿元；企（事）业单位贷款增加8221亿元，其中，短期贷款增加1705亿元，中长期贷款增加4460亿元，票据融资增加2092亿元；非银行业金融机构贷款减少207亿元。

中国民生银行首席经济学家温彬向人民网财经表示，11月信贷增长稳定在合理水平。今年11月中旬，中国人民银行等三部门联合召开的金融机构座谈会要求，要落实好跨周期和逆周期调节的要求，着力加强信贷均衡投放，统筹考虑今年后两个月和明年开年的信贷投放，以信贷增长的稳定性促进我国经济稳定增长；此外，中国人民银行在三季度货币政策执行报告中也明确要着力加强贷款均衡投放，统筹衔接好年末年初信贷工作，适度平滑信贷波动。在此方向下，部分明年初的项目储备或提至今年底前投放，以此来稳定各月信贷增长。

上海金融与发展实验室主任曾刚表示，考虑到11月是传统的信贷小月，并且上年同期基数较高的情况，1.09万亿元的贷款增量已经不低。他认为，11月贷款增量是在房地产市场重大转型、地方政府融资平台债务风险化解、中小银行改革化险等领域防风险进程深入推进的背景下取得的，保持平稳增长实属不易。

社会融资规模保持增速

金融为实体经济创造有利条件

社会融资规模是指一定时期内（每月、每季或每年），实体经济从金融体系获得的全部资金总额，是反映金融对实体经济资金支持的总量指标。

中国人民银行数据显示，11月末，在广义货币（M2）实现同比增长10%的同时，社会融资规模存量为376.39万亿元，同比增长9.4%，增速比上个月高0.1个百分点。11月份社会融资规模增量为2.45万亿元，比上年同期多4556亿元。

温彬表示，在表内信贷投放强度不减、政府债供给持续放量下，11月社会融资规模增速延续回升态势。表内融资方面，社会融资规模口径下表内人民币贷款增量稳定，境内美元流动性趋紧状态缓释，11月内外币贷款同比少减，二者合计新增1.07万亿元。直接融资方面，11月特殊再融资债新增4000亿元左右，比10月有所放缓；但1万亿元国债增发逐步落地，对政府债供给形成较强支撑，11月政府债净融资达1.15万亿元，同比多增4992亿元，对社会融资规模形成有力支撑。此外，在监管部门多措并举支持企业多渠道融资的情况下，11月企业债券净融资达1330亿元，同比多增726亿元。

曾刚认为，M2、社会融资规模增速处在与名义经济增速基本匹配并高一些的水平，说明金融对实体经济的支持有力，也反映出经济延续回稳向好态势，政策出台及时有力。

也有业内人士表示，结构性货币政策工具有望发挥更大作用，引导金融机构准确把握货币信贷供需规律和新特点，加强货币供应总量和结构双重调节，更好平滑月度和季度间波动，着力加强对科技创新、绿色转型、普惠小微、数字经济等领域的支持，实现信贷结构“有增有减”、融资结构“有升有降”，提高资金使用效率，为经济高质量发展注入新动力。

(责编：王震、吕骞)

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