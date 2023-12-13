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解读中央经济工作会议：坚持高质量发展是“新时代的硬道理”

陈键 王震 申佳平
2023年12月13日18:39 | 来源：人民网
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2023年，我国经济回升向好，高质量发展扎实推进。着眼未来，进一步推动经济回升向好需要克服一些困难和挑战。即将到来的2024年，中国经济如何强基础聚动能，实现新跨越？

12月11日至12日，中央经济工作会议在北京召开，全面总结2023年经济工作，深刻分析当前经济形势，系统部署2024年经济工作。多位专家学者在接受人民网财经采访时指出，此次会议重申改革开放的重要性必要性，强调坚持高质量发展是“新时代的硬道理”，体现出以发展为重心的进取信号。同时，会议对当前形势的判断平实客观、实事求是，围绕明年9项重点任务提出的诸多举措务实精准，处处强调政策的连续统一和协同联动，体现出中央决策的系统性和大局观。

以进促稳、先立后破 坚持发展强化信心决心

中央经济工作会议指出，综合起来看，我国发展面临的有利条件强于不利因素，经济回升向好、长期向好的基本趋势没有改变，要增强信心和底气。会议认为，必须把坚持高质量发展作为新时代的硬道理。会议要求，明年要坚持稳中求进、以进促稳、先立后破。

聚焦相关表述，受访专家学者认为，会议传递出更加积极的稳发展、提信心、强决心的进取信号，预示着明年相关经济政策将更加注重精准发力、落地见效。

国家信息中心经济预测部产业经济研究室主任、研究员魏琪嘉指出，经济增速稳是最有效的“定心丸”。2023年我国经济运行保持了恢复向好的态势，为实现全年预期目标打下了较为扎实的基础。

中金公司研究部首席宏观分析师张文朗认为，会议内容表明，经济建设是中心工作、高质量发展是首要任务。同时本次会议中，财政政策相比去年的“加力提效”更加强调“适度加力”，货币政策从去年的“精准有力”调整为“灵活适度、精准有效”，且在表述上强调“社会融资规模、货币供应量同经济增长和价格水平预期目标相匹配”、“促进社会综合融资成本稳中有降”，总体来看相关表述令市场感受到积极的信号。

中国科学院科技战略咨询研究院院长潘教峰解读指出，强调“以进促稳”，表明政策取向是要以发展的思路去解决总需求不足、预期偏弱等问题，围绕“进”这个目标，把做强新动能作为重要抓手。

通过会议内容整理政策脉络，魏琪嘉认为，我国宏观经济政策的连续性和稳定性没有发生变化。“从政策表述看，都是紧密围绕推动经济高质量发展，其中特别强调各类政策要形成合力，保持宏观政策取向的一致性。”

潘教峰表示，总体而言，会议释放出了积极、进取的信号。会议专门指出，抓住一切有利时机，利用一切有利条件，看准了就抓紧干，能多干就多干一些。“这其实是强调了，无论外部环境怎么变，我们都要本着积极的态度优先把自己的事情办好的决心。”他说。

实事求是、求真务实 因时因势作出科学决策

立足当下，中央经济工作会议既有对“经济回升向好”的充分肯定，也有不回避“困难和挑战”的直接判断。多位专家学者认为，会议体现出实事求是、求真务实的精神。

中央党校（国家行政学院）教授、中国行政体制改革研究会学术委员会副主任汪玉凯表示，会议提出的“明年要坚持稳中求进、以进促稳、先立后破”尤其引人关注。他认为，“先立后破”4个字，尤其体现出中央因时因势、科学决策，为“深层次改革和高水平开放”提供了探索空间和容错机制。

汪玉凯还观察到，会议回应了多个重要的社会关切，并针对问题进行了“对症下药”。例如，会议强调，促进民营企业发展壮大，在市场准入、要素获取、公平执法、权益保护等方面落实一批举措。促进中小企业专精特新发展。“面向未来，中国式现代化建设需要更多强动力，这样的举措有利于进一步增强民营企业发展事业的信心。”他说。

魏琪嘉提到，会议强调的9大重点工作部署，同样坚持了问题导向、目标导向，方向直指“持续推动经济实现质的有效提升和量的合理增长”。

值得注意的是，今年的会议将“以科技创新引领现代化产业体系建设 ”作为重点工作的第一项。会议指出，要以科技创新推动产业创新，特别是以颠覆性技术和前沿技术催生新产业、新模式、新动能，发展新质生产力。

清华大学中国发展规划研究院常务副院长董煜观察到，新词汇“新质生产力”被会议提及。他表示，新阶段需要开辟新赛道，而新赛道只有依靠创新才能催生，上述表述把创新和产业关系做了更加紧密的结合。

“新质生产力，核心在创新，载体是产业。”中国工程院战略咨询中心制造业研究室副主任臧冀原分析，我国正从“引进—消化—吸收—再创新”的后发追赶模式走向创新引领发展的新模式。未来依然要靠创新驱动来解难题、促发展。

董煜还观察到，“会议内容创造了很多让大家‘放手去干’的机会，包括地方政府在内的各方要看准机会、积极有为，抓好高质量发展，相信会持续得到激励政策支持。”

把握大局 协同发力 辩证统一把握发展规律

经济工作涉及的环节多、范围广、影响大。多位专家学者认为，中央经济工作会议强化表述了多组重要关系的辩证统一，体现出中央决策的系统性和大局观，为各级政府精准施策、综合施策提供了方法论和指南针。

“会议在过去‘稳中求进’的基础上，还提出了‘以进促稳’‘先立后破’。其中，‘先立后破’，既是做好明年经济工作的一个重要坚持，也是在具体工作的方法论上做了明确指引。”魏琪嘉说。

辽宁大学党委副书记、校长余淼杰表示，“以进促稳”作为政策基调主线之一，反映出发展和安全的辩证关系——安全是发展的前提，发展是安全的保证。董煜亦认为，“以进促稳”是对中国经济“进”“稳”关系的全新概括，是一种更高水平的稳定观。

潘教峰认为，“先立后破”的提法反映了我们当前对转型发展规律有了新认知。“产业转型升级不能简单地实施‘一刀切’，要谨防产业空心化、空洞化。产业转型升级过程中，要待新产业、新动能先‘立’起来，方向明确了，才能去做‘破’的工作。”

北京大学国民经济研究中心主任苏剑指出，会议要求“要增强宏观政策取向一致性”，专门指出要“强化政策统筹，确保同向发力、形成合力 ”。这意味着在未来将进一步加强各项政策的协调性，尤其可能要考虑各种非经济性政策对宏观经济政策的影响。

“做好经济工作是一项系统工程，要把握好推进过程中的节奏、力度和重点，更加精准有效施策，才能激发经营主体内生动力。”魏琪嘉说，面对经济高质量发展要求、国际国内环境变化，我们只有更好地把握好“进”与“稳”、“立”与“破”的先后顺序与辩证关系，切实增强经济活力、防范化解风险、改善社会预期、巩固增强回升态势，才能持续推动经济实现质的有效提升和量的合理增长。

(责编：陈键、章斐然)

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