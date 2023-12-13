人民网北京12月13日电 （记者罗知之）据人民银行官网消息，11月金融统计数据报告显示，11月末，广义货币（M2）余额291.2万亿元，同比增长10%。此外，前十一个月人民币贷款增加21.58万亿元，同比多增1.55万亿元。

广义货币增长10%

11月末，广义货币（M2）余额291.2万亿元，同比增长10%，增速分别比上月末和上年同期低0.3个和2.4个百分点。狭义货币（M1）余额67.59万亿元，同比增长1.3%，增速分别比上月末和上年同期低0.6个和3.3个百分点。流通中货币（M0）余额11.02万亿元，同比增长10.4%。当月净投放现金1660亿元。

前十一个月人民币贷款增加21.58万亿元

11月末，本外币贷款余额241.17万亿元，同比增长10.2%。人民币贷款余额236.42万亿元，同比增长10.8%，增速分别比上月末和上年同期低0.1个和0.2个百分点。

前十一个月人民币贷款增加21.58万亿元，同比多增1.55万亿元。11月份人民币贷款增加1.09万亿元，同比少增1368亿元。分部门看，住户贷款增加2925亿元，其中，短期贷款增加594亿元，中长期贷款增加2331亿元；企（事）业单位贷款增加8221亿元，其中，短期贷款增加1705亿元，中长期贷款增加4460亿元，票据融资增加2092亿元；非银行业金融机构贷款减少207亿元。

11月末，外币贷款余额6691亿美元，同比下降13%。前十一个月外币贷款减少724亿美元，同比少减713亿美元。11月份外币贷款减少90亿美元，同比少减115亿美元。

前十一个月人民币存款增加25.65万亿元

11月末，本外币存款余额289.81万亿元，同比增长9.8%。人民币存款余额284.18万亿元，同比增长10.2%，增速分别比上月末和上年同期低0.3个和1.3个百分点。

前十一个月人民币存款增加25.65万亿元，同比多增1301亿元。11月份人民币存款增加2.53万亿元，同比少增4273亿元。其中，住户存款增加9089亿元，非金融企业存款增加2487亿元，财政性存款减少3293亿元，非银行业金融机构存款增加1.57万亿元。

11月末，外币存款余额7931亿美元，同比下降8%。前十一个月外币存款减少608亿美元，同比少减740亿美元。11月份外币存款增加88亿美元，同比多增108亿美元。

11月份银行间人民币市场同业拆借月加权平均利率为1.89%，质押式债券回购月加权平均利率为1.98%

11月份银行间人民币市场以拆借、现券和回购方式合计成交181.27万亿元，日均成交8.24万亿元，日均成交同比增长15.2%。其中，同业拆借日均成交同比增长4.5%，现券日均成交同比下降0.9%，质押式回购日均成交同比增长20.2%。

11月份同业拆借加权平均利率为1.89%，比上月低0.03个百分点，比上年同期高0.34个百分点。质押式回购加权平均利率为1.98%，比上月低0.08个百分点，比上年同期高0.37个百分点。

11月份经常项下跨境人民币结算金额为12869亿元，直接投资跨境人民币结算金额为6668亿元

11月份，经常项下跨境人民币结算金额为12869亿元，其中货物贸易、服务贸易及其他经常项目分别为10056亿元、2813亿元；直接投资跨境人民币结算金额为6668亿元，其中对外直接投资、外商直接投资分别为2332亿元、4336亿元。

(责编：罗知之、吕骞)

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