人民网北京12月13日电 （韩鑫、刘洋、杨虞波罗）12月11日下午3点，随着黄茅海跨海通道高栏港大桥第25片宽50.4米、重400余吨钢箱梁平稳地落在了盖梁上，由中交路建公司承建的黄茅海跨海通道控制性工程高栏港大桥完成东主塔核心区钢箱梁铺设。

作为黄茅海跨海通道的核心组成部分，高栏港大桥主跨达700米，为独柱塔双索面全漂浮体系斜拉桥。其中东主塔高254.7米，因造型与“广州塔”异曲同工，也被喻为海上“小蛮腰”。

一般的悬索斜拉桥塔柱多选用“H”形或“A”形，虽然稳固性强，但在海中“生根”时占用面积大，会挤占航道。“小蛮腰”的独柱设计，使得塔柱圆截面直径从18米渐变至收腰处8.5米，接近塔顶时又逐渐变大，不仅能最大限度减少对巨轮通航的影响，还能使台风袭击的影响减弱。

“在强台风、深水域、高盐高湿、航运繁忙的环境下，建造高达90层楼的空间曲面异形独柱主塔，任务艰巨挑战巨大。”中交路建项目团队负责人介绍，为攻克技术难题，满足工期要求，依托科研深化改革创新机制，项目团队挂牌成立了黄茅海创新小组，与多家科研院校和专业单位联合开展了7项关键课题研究，不仅降低了高空作业风险，更提高了施工效率，创造了主塔吊装5天一节段的“黄茅海速度”。

据了解，得益于国企全面深化改革行动的扎实推进，中交路建建立了以企业创新平台为中心，深化产学研协同合作，从而大幅提升了项目技术攻关与创新的效率。

珠江口，浩瀚无垠的黄茅海海域上，高耸入云的主塔亭亭玉立于蔚蓝海面。作为连接广东珠海和江门的超级工程，预计到2024年底，设计时速100公里双向六车道的黄茅海跨海通道即将建成，届时将与港珠澳大桥、深中通道一起，助力粤港澳大湾区高质量发展。