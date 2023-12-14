人民网记者 杜燕飞

中央气象台13日发布天气预报，预计13日至16日，一股强寒潮将自新疆开始，自西向东、自北向南影响我国，全国大部地区气温下降8至12度，西北地区、内蒙古中西部、华北西部及江南、华南北部、贵州等地的部分地区降温可达14度以上。

随着寒潮的再次到来，能源需求大幅攀升。国家发改委表示，全力加强统筹协调，扎实推进迎峰度冬能源保供各项工作。国资委要求，各央企要积极主动作为，加大资源保障力度。

为保障民众温暖过冬，在相关部委的部署下，油气行业正加大油气田增储上产力度，发挥储气库调峰应急作用，多方筹措进口LNG（液化天然气）资源，发挥“全国一张网”优势，为迎峰度冬能源保供夯实“底气”。

塔里木油田塔西南勘探开发公司泽普采油气管理区阿克处理厂员工在集气区巡检。乃毕江摄

主力油气田加大增储上产。在西北，塔里木油田今年已生产天然气超296亿立方米，日产量超9600万立方米，每天向下游供气量超9400万立方米，其中，超1392亿立方米天然气从克拉2气田通过西气东输管网送至下游千家万户。在西南，12月11日，江汉油田涪陵页岩气田首口开发水平井——焦页6-2HF井累计产量突破4亿立方米，创全国页岩气单井累产最高纪录。目前，涪陵页岩气田累计天然气产量已突破620亿立方米，为长江经济带沿线6省2市、70多个大中型城市、上千家企业、2亿多居民送去清洁能源。在海上，12月12日，我国渤海首个千亿方大气田——渤中19-6气田日产天然气首次突破100万立方米，该气田已累计供气超6亿立方米，保障京津冀及环渤海地区清洁能源供应。

新疆油田呼图壁储气库员工在集配站调整工艺流程。薛梅摄

各大储气库应采尽采。当前，作为东北和京津冀地区的主力调峰储气库之一，辽河油田储气库群提前做好储气库注采、调峰等各项工作，确保天然气保供工作按表运行，实现“有令即采”。截至11月底，该储气库群日产量为2500万立方米。今年以来，国家管网集团优化接收站、管网和储气库“一体化”协同运营，提升资源入网量，与管网相连的18座储气库应注尽注，最大采气入网能力达2亿立方米/天，较上年增加11%，金坛储气库等三座储气库储气量创历史新高。

“阿尔达夫那”轮靠泊唐山LNG接收站，开始接卸作业。金添摄

多方筹措进口LNG资源。中国石油所属河北唐山、江苏如东两座LNG接收站协调船期，优化LNG库存，开启最高外输量，单日冲锋外输量均可达3900万立方米以上。中国海油盐城“绿能港”已累计接卸36船LNG，接卸总量约35亿立方米，为今冬明春天然气备足“底气”。国家管网集团统筹安排7座LNG接收站超100个窗口期，维持罐存合理高位运行，确保“接得进船、储得下液、输得出气”。

中俄东线天然气管道黑河首站工作人员正在巡检。受访者供图

发挥“全国一张网”优势。12月2日，正值中俄东线天然气管道投产通气4周年，该管道累计输气量突破500亿立方米，大幅提升东北、华北及华东地区天然气保供能力。今年以来，国家管网集团通过新建主干管道和已建设施扩容“双管齐下”，提升冲峰能力。本轮供暖季，进入天然气管网输送的天然气总量预计将超1000亿立方米，全国天然气主干管网实际资源入网能力达9.9亿立方米/日，保障高峰时段顶峰供应充足。

“当前，天然气资源准备较为充足，各类储气设施入冬前应储尽储，天然气合同实现全覆盖，供应能力稳步提升。”国家发改委政策研究室副主任、新闻发言人李超表示，下一步，将协调上游供气企业加大增储上产力度，管网企业加强管道运输保障，尽可能强化冬季资源供应保障。加强天然气统筹调度，保障供暖季高峰用气需要。持续督促严格执行天然气合同，保障供用气秩序稳定。

“迎峰度冬 能源保供”系列报道：

确保人民群众温暖过冬 能源行业“火力全开”保障能源供应

发挥煤炭“压舱石”作用 能源行业“开足马力”保障百姓温暖过冬

提升百姓获得感和幸福感 多地探索“绿色”清洁取暖新方式

(责编：王震、吕骞)

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