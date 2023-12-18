人民网北京12月18日电 （记者孙红丽）在18日下午举行的国务院政策例行吹风会上，商务部副部长盛秋平介绍，2023年前三季度，最终消费支出对经济增长的贡献率达到83.2%。内外贸规则制度进一步衔接，国际标准转化率超过80%，企业内外贸一体化发展意愿进一步增强，2023年前10个月，规模以上工业企业中内外贸一体化经营企业数量同比增长4.7%。

加快内外贸一体化是构建新发展格局、推动高质量发展的内在要求。盛秋平表示，近年来，商务部会同各有关部门、各地区认真贯彻落实党中央、国务院决策部署，着力推进内外贸一体化取得积极进展，内外贸规模质量进一步提升。2022年，批发零售业增加值11.5万亿，占GDP的12.3%。2023年1-11月，社会消费品零售总额42.8万亿，同比增长7.2%，货物进出口38万亿人民币，同比持平，稳居全球第二大消费市场和全球第一货物贸易大国。

盛秋平指出，越来越多企业认识到，开展内外贸一体化经营是用好两个市场两种资源、应对市场风险、拓展发展空间的重要手段。但与此同时，企业在国内外市场切换时还面临一些障碍，存在“重外轻内”等问题，企业内外贸一体化仍需过“四关”：资金关、标准关、渠道关、监管关。内外贸一体化经营能力还有待提升。

商务部会同相关部门，在深入调研基础上报请国务院审议出台《关于加快内外贸一体化发展的若干措施》，提出5个方面18项举措，更好发挥内外贸一体化在促进经济发展、扩大内需、稳定企业等方面的重要作用。主要内容包括：

一是促进内外贸规则制度衔接融合。促进内外贸标准、检验认证、监管衔接，不断提高国际标准转化率，深化检验检疫、认证认可国际合作。促进内外贸资源要素更加顺畅流动，推进内外贸产品同线同标同质。

二是促进内外贸市场渠道对接。支持外贸企业拓展国内市场，结合2024“消费促进年”，国货“潮品”等新消费增长点培育，组织开展外贸优品拓内销系列活动。支持内贸企业采用跨境电商、市场采购贸易等方式开拓国际市场。发挥平台交流对接作用，促进国内市场接轨。

三是优化内外贸一体化发展环境。加强知识产权保护，开展打击侵权假冒专项行动。完善内外贸信用体系，推动企业信用信息共享应用。提升物流便利性，加快发展沿海和内河港口铁水联运。强化内外贸人才支撑，搭建线上线下融合、内外贸融合的人才交流对接平台。

四是加快重点领域内外贸融合发展。深化内外贸一体化试点，鼓励地方加大改革创新力度。培育内外贸一体化企业和内外贸融合发展产业集群，加快内外贸品牌建设，深入开展内外贸企业“品牌对接”“渠道对接”“产销对接”。提升内外贸一体化发展水平。

五是加大财政金融支持力度。落实有关财政支持政策，积极支持内外贸一体化发展。更好发挥信用保险作用，按照市场化原则加大内外贸一体化信用保险综合性支持力度。加大金融支持力度，强化金融机构对内外贸企业的服务能力。

(责编：孙红丽、高雷)

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