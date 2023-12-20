王绍绍

冬季多地供电和供暖需求持续攀升，能源供应迎来“大考”。当前正处于迎峰度冬电力保供关键期，为应对近期大范围寒潮和低温雨雪冰冻天气，各地、各部门采取多种措施，全力保障人民群众安全温暖过冬。

“从今年供暖季能源保供总体形势看，在各地区、有关部门和企业的共同努力下，入冬以来全国能源保供总体形势良好，各项工作平稳有序，群众用能需要得到较好保障。”国家发展和改革委员会政策研究室副主任、新闻发言人李超说。

进入供暖季以来，全国煤炭产量保持高位；日均发电量255.6亿千瓦时、同比增长8.7%。数据显示，11月末，全国火电厂存煤超过2亿吨，比10月末增加约600万吨、同比增加约2800万吨，存煤可用约33天。

“今年以来全国煤炭产供需平稳，价格平稳，为全年煤炭保供奠定了坚定的基础。从往年的数据来看，今年的最后一个月原煤产量将继续维持高位运行，即便再创新高的不确定性较大，但保持3.8亿吨以上的概率较大。”业内专家表示。

当前，全国电力系统火力全开，加快建设电源电网项目、加强电力跨区统筹调配，提升需求侧响应能力，打出电力保供“组合拳”。

近日，由中国能建湖南火电承建的国能岳阳电厂2×100万千瓦超超临界燃煤机组2号机组顺利通过168小时满负荷试运行，各方项目负责人在现场签署“2号机组移交生产交接书”，标志着2号机组正式移交投产。

项目建成后每年可发电约80亿千瓦时，可满足湖南乃至中部地区的电力能源需求，为湖南省严寒冬季的电力供应提供了坚实的保障，充分发挥能源保供“压舱石”和“稳定器”作用。

“下一步，我们将会同有关方面加快建设山西、蒙西、蒙东、陕北和新疆煤炭绿色转型供应保障基地，优化煤炭生产开发布局；推动煤炭价格稳定在合理区间，煤炭产量保持高位；拓展与煤炭资源大国合作，稳定煤炭进口；紧盯东北、两湖一江、西南等区域，有力应对可能出现的区域性煤炭供应偏紧局面；针对可能出现的冬季民生用煤问题，必要时点对点协调解决，全力做好煤炭保供工作。”国家能源局煤炭司司长刘涛表示。

近期，南方地区气温断崖式下降。冰冷寒潮天气易引起贵州西部及中部，云南东北部、广东、广西北部地区输电线路出现轻到中度覆冰，给电力保供带来挑战。

据悉，截至12月13日，南方电网已完成19个防冰项目实施，其中新安装覆冰监测终端45套、模拟导线38处，完成58套相关设备设施的检测维修，累计开展试验30次，为南方五省区迎峰度冬奠定坚实基础。

受强冷空气影响，雨雪降温天气持续影响我国北方多地。12月15日零点，东北地区规模最大的抽水蓄能电站——国网新源辽宁清原抽水蓄能电站首台机组顺利通过15天试运行，正式投产发电。国家电网东北分部综合研判负荷变化趋势，按照“应并尽并、应发尽发”原则，调启全部400万千瓦备停机组，提前发布长周期电力平衡信息。

“确保群众安全温暖过冬，能源稳定充足保供至关重要。”业内专家表示，有关部门应密切关注能源供需情况，强化供需预警与研判，加强煤炭、天然气、电力等能源生产、调度工作，保障煤炭、天然气等安全稳定生产和运输通道安全通畅，提高煤电油气供应能力，确保迎峰度冬煤电油气稳定供应和电网安全运行。

除了煤炭等常规能源外，多地也在积极探索太阳能、地热能等清洁能源供热新方式，为人们温暖过冬提供绿色支撑。

近日，西藏启动清洁能源供暖试点项目，将在7个县（区）城区开展供暖特许经营试点，同时在海拔5000米以上开展乡镇、农牧区清洁能源供暖项目试点工作，助力实现清洁能源供暖全覆盖。

在河北省承德平泉市小寺沟镇，当地百姓用上了“分布式光伏+电取暖”用能模式。村民在家中安装电采暖设备的同时加装了屋顶光伏发电板，发电板产生的电能优先供给村民取暖，多余电能上送至电网。

据国家能源集团官网消息，12月17日，国家能源集团日发电量完成40.1亿千瓦时，供热量完成365万吉焦，较去年同期最高值分别增长5.2亿千瓦时、39万吉焦，双双创下国家能源集团迎峰度冬期间电热量历史最高纪录。在寒潮频发、电热需求持续攀升的情况下，有力支撑了电热安全可靠供应。

专家表示，总体上，全国能源供需平稳，供给侧煤炭产能得到充分释放，需求侧新能源替代煤电的进程加快，煤炭运力的提升和电力运输通道的建设有力保障了能源供需衔接。（陈静仪对本文亦有贡献）

(责编：乔业琼、高雷)

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