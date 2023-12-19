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工信部：甘肃、青海两省因灾退服的314座基站已全部恢复

2023年12月19日19:11 | 来源：人民网
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人民网12月19日电 （记者申佳平）2023年12月18日23时59分，甘肃临夏州积石山县发生6.2级地震。记者从工业和信息化部获悉，工业和信息化部全力以赴抢修受损通信设施，保障灾区抗震救灾指挥和群众通信畅通。目前，甘肃积石山县134个退服基站，已全部恢复正常。至此，甘肃、青海两省因灾退服的314座基站已全部恢复。

据介绍，地震发生后，工业和信息化部快速响应、迅速行动，组织甘肃、青海两省通信管理局以及中国电信、中国移动、中国联通、中国铁塔等企业进行视频调度，核查研判灾区通信网络运行、通信设施受损情况，指挥集结应急通信力量连夜奔赴灾区一线。甘肃、青海两省通信管理局立即启动应急预案，组织当地信息通信行业火速开展应急通信抢修，确保抗震救灾生命线、保障线、指挥线安全畅通。

工业和信息化部介绍，截至12月19日14时，信息通信行业累计出动保障人员894人、应急车辆217辆、发电油机422台，投放卫星电话32部，发送各类预警短信355万条。

同时，中国移动甘肃公司已针对积石山县14.6万移动用户提供免停机服务。中国电信卫星公司紧急调拨100部卫星终端，紧急开通天通智能调度平台，精准、实时追踪甘肃区域卫星电话使用情况和位置；中国联通面向受地震影响用户，启动10010热线7*24小时的寻亲热线，为用户提供寻亲服务。

(责编：郝帅、高雷)
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