人民网北京12月19日电 （记者许维娜）家政服务业是“朝阳产业”，事关千家万户福祉，越来越受到社会广泛关注。近日，国家发展改革委等部门印发《关于支持和引导家政服务业员工制转型发展的指导意见》（以下简称《指导意见》），进一步明确家政企业转型发展的方向，提出以扩大优质家政服务供给为重点，充分发挥政府支持和引导作用，鼓励有条件的家政企业分类逐步向员工制转型发展，推动家政行业规范化、标准化、职业化发展。

针对开展这项工作的考虑和后续具体举措，国家发改委政策研究室副主任、新闻发言人李超在12月例行新闻发布会上做出了回应。她表示，近年来，家政服务业步入前所未有的发展“快车道”，提质扩容不断取得新成效。但必须看到，家政服务供给与人民群众需求之间还有较大差距。因此，如何找到一个“好阿姨”成为许多家庭关注的焦点，同时家政服务质量也需要进一步提升。

李超表示，推动家政服务业从中介制向员工制转型发展，是家政服务业提质扩容的一项重要改革举措。这一举措旨在规范家政行业发展、提高家政服务供给质量，实现行业健康可持续发展。实行员工制具有以下四个方面的优势：

一是权益更加完善。员工制家政企业通过与员工签订劳动合同，按规定缴纳社会保险，畅通员工职业化发展通道，能够使家政服务人员合法权益得到更好保障，执业更加体面，员工的职业归属感和荣誉感也会进一步提升。

二是就业更加稳定。实行员工制，将家政服务人员从“灵活就业”变为“稳定就业”，能够降低家政服务人员流动性，增强行业“黏性”，吸引包括年轻人在内的多层次人员加入到家政服务业，有利于家政服务行业和家政企业长远发展。

三是服务更加规范。员工制家政企业相比传统中介制管理更加科学规范，在制定企业服务标准、品牌塑造、服务管理、人员培训等方面具有明显优势，是提升家政服务品质、打造优质企业品牌的重要手段。

四是发展更可持续。员工制家政企业在创新服务模式上更有动力，有利于推动家政企业线上与城市生活网、平台型企业相融合，线下与社区养老、托育、物业、智能制造等相融合，扩大服务供给，更好满足多层次多样化需求。

为提高家政企业转型积极性，《指导意见》还提出了一系列支持政策，并鼓励各地因地制宜采取措施加以引导支持。李超介绍，国家发展改革委在《指导意见》中提出了3方面14项举措，以进一步推动家政服务业的转型升级。

具体来看：一是聚焦“降成本”，加强政策支持引导。在财政、税收、社会保障、住房、保险和金融信贷等方面提出了一系列务实举措，同时鼓励各地因地制宜出台实施细则，进一步强化支持引导。

二是聚焦“规范化”，推动家政职业化发展。持续加强家政企业信用体系建设，推动员工制家政服务人员全员持证上岗。鼓励员工制家政企业加强职业技能培训，建立职业化发展体系。健全权益保障和激励机制，保障员工制家政企业员工依法获得劳动报酬、社会保险等权益。

三是聚焦“高质量”，扩大优质服务供给。鼓励地方加快推进“三个一批”，即：培育一批行业影响力大、示范作用明显的家政龙头企业，打造一批家政服务区域品牌和巾帼家政等知名品牌，布局一批与社区养老托育、老年助餐、生活服务、商业服务有机融合的社区家政服务网点，为群众提供更多高水平、专业化、有保障的家政服务。

李超透露，下一步，国家发展改革委将会同有关部门和地方持续推动《指导意见》落实，发挥好政府支持和引导作用，积极推动家政企业向员工制转型，助力家政行业提质扩容和高质量发展。

(责编：郝帅、高雷)

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