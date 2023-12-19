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猪肉、蔬菜、粮食价格走势如何？国家发改委最新回应

2023年12月19日11:39 | 来源：人民网
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人民网北京12月19日电 （记者申佳平）在国家发展改革委今日召开的12月份新闻发布会上，国家发改委新闻发言人李超表示，今年1-11月，食品价格与去年基本持平，涨幅为近十年较低水平。究其原因，主要是受输入性、周期性、季节性等因素叠加影响，猪肉、蔬菜等价格去年基数较高、今年高位回落。

从猪肉看，去年下半年，生猪价格处于周期高位、产能明显增加，今年处于周期下行阶段，生猪、猪肉市场供应充足、价格低位运行，11月价格同比下降31.8%。从近日情况看，随着“两节”临近，市场需求季节性增加，生猪、猪肉价格略有回升，后期可能继续有所回升。

从鲜菜看，去年冬季，受运输物流一度不畅影响，鲜菜价格上涨较多，导致基数较高；今年同期国内物流配送畅通，鲜菜供给充足，10-11月平均价格同比下降1.6%。

从粮食看，受地缘政治冲突等影响，去年国际粮食价格大幅上涨，直接导致国内小麦、玉米、大豆等谷物价格不同程度上升；今年输入性影响明显减弱，粮食、食用油价格总体平稳，对食品价格的影响远小于去年。

“从后期看，我国农产品市场供应充裕，产销衔接畅通，市场秩序良好，食品价格具备平稳运行基础。”李超同时表示，今年CPI总体低位运行，随着输入性、周期性、季节性等因素有所改变，基数效应逐步减弱，商品服务需求持续恢复，预计明年CPI将温和回升。

元旦和春节“两节”即将到来，李超表示，国家发展改革委高度重视“两节”期间重要民生商品保供稳价，近期主要开展了三方面工作。一是加强市场价格监测，及时掌握市场动态，会同有关部门开展了供需形势和价格走势分析，强化前瞻性研判和预警。二是指导各地深入评估节假日人员流动及消费变化趋势，提前组织货源，充实小包装成品粮油、猪肉、北方冬春蔬菜等储备，扎实开展产销对接、畅通物流等方面工作。三是前期已要求各地完善保供稳价应急预案，针对雨雪冰冻等异常天气提前做好应对准备。近期低温雨雪冰冻灾害发生后，迅速指导相关地区采取针对性措施保障市场量足价稳。

“从当前形势看，2024年‘两节’期间，粮油肉蛋菜市场供给充裕，保供稳价工作具有良好条件。”李超指出，下一步，国家发展改革委将继续密切监测重要民生商品市场价格，会同有关部门加强对各地工作指导，支持商场超市、农贸市场等备足货源，组织好平价销售，必要时开展储备调节，加强市场巡查检查，确保“两节”期间重要民生商品市场供应充足、价格基本平稳，为广大群众欢度节日营造良好的环境。

(责编：申佳平、吕骞)
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