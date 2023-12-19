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国家发改委：本轮寒潮全国能源供应能够得到有效保障

2023年12月19日11:28 | 来源：人民网
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人民网北京12月19日电 （记者申佳平）当前我国北方地区正经历寒潮低温天气，如何保障群众温暖过冬？在国家发展改革委今日召开的12月份新闻发布会上，国家发改委新闻发言人李超对此作出回应。

李超表示，目前，全国用电用气需求处于历史高位。12月17日，全国最高用电负荷12.42亿千瓦、用气量14.23亿立方米，分别比去年供暖季峰值高出8300万千瓦、1.08亿立方米，创下供暖季历史新高。为做好强寒潮天气应对，国家发展改革委会同煤电油气运保障工作部际协调机制各成员单位和有关地方，在寒潮来临前提前研判并进行准备，在寒潮期间加强资源统筹调度，全力增加电力、天然气顶峰保供能力，快速协调解决局部区域不平衡问题，本轮寒潮全国能源供应能够得到有效保障。

李超指出，从今年供暖季能源保供总体形势看，在各地区、有关部门和企业的共同努力下，入冬以来全国能源保供总体形势良好，各项工作平稳有序，群众用能需要得到较好保障。

一是能源生产供应有保障。进入供暖季以来，全国煤炭产量保持高位；日均发电量255.6亿千瓦时、同比增长8.7%；天然气供应充足，日均供应量12.5亿立方米、同比增长5.8%。

二是资源储备有保障。目前全国统调电厂存煤保持在2亿吨以上、可用26天。全国煤电非计划停运和出力受阻容量处于历史同期较低水平。天然气储备能力较去年大幅提升，地下储气库、LNG储罐可动用气量均处于较高水平，成品油库存保持高位。

三是民生用能有保障。提前落实民生保供资源，签足签实发电供热用煤、天然气中长期合同。督促各地切实担起民生用能保障主体责任，压实供能供热企业直接保供责任。

李超表示，下一步，国家发展改革委将持续认真落实党中央、国务院决策部署，加强统筹协调，压实各方责任，切实做好今冬明春供暖季能源保供各项工作，全力保障人民群众安全温暖过冬。

(责编：申佳平、吕骞)
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