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国家发改委：目前全国秋粮旺季收购进入集中上量阶段

2023年12月19日11:18 |
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人民网北京12月19日电 （记者申佳平）12月19日，在国家发展改革委召开的12月份新闻发布会上，国家发改委新闻发言人李超介绍，目前全国秋粮旺季收购进入集中上量阶段，截至12月15日，主产区粮食企业累计收购秋粮超过9000万吨，同比增加近500万吨，粮食收购平稳有序。

“未来一个时期，尽管粮食市场平稳运行仍面临一些风险挑战，但我们完全有基础、有能力、有信心、有底气实现确保‘谷物基本自给、口粮绝对安全’的目标，确保中国人的饭碗牢牢端在自己手中。”李超介绍，今年以来，面对自然灾害等不利因素影响，有关方面强化对粮食生产、流通、收储等环节支持，粮食产量再创历史新高，市场运行总体平稳，防范化解重大风险挑战能力不断增强。

李超表示，今年以来，粮食生产稳步增长。粮食安全党政同责、粮食生产专项补贴等政策持续落实，推动粮食播种面积同比增长0.5%；高标准农田建设等“藏粮于地、藏粮于技”举措持续显效，推动粮食亩均产量同比增长0.8%，为推动粮食增产丰收、保障口粮绝对安全打下了坚实基础。

同时，秋粮收购有序推进。有关方面精心组织市场化收购，认真抓好政策性收购，及时批复黑龙江等地启动稻谷最低收购价执行预案，努力保障农民“种粮卖得出”。目前全国秋粮旺季收购进入集中上量阶段，截至12月15日，主产区粮食企业累计收购秋粮超过9000万吨，同比增加近500万吨，粮食收购平稳有序。

此外，市场运行总体平稳。粮食增产丰收夯实了保供稳价基础，国内粮价保持基本平稳，波动幅度明显低于国际市场。同时，根据市场形势和调控需要，有关方面合理安排政策性粮食销售，有效满足了企业用粮需求。此外，为更好满足群众对肉类等食品的需求，前11个月我国累计进口粮食1.4亿吨，有效补充了国内粮食市场特别是饲料用粮供应。

李超指出，近年来我国粮食安全保障水平显著提升，粮食总产量连续9年稳定在6.5亿吨以上，为全面推进乡村振兴、加快构建新发展格局奠定了坚实基础；保障14亿多人口大国的粮食安全，也是我国对维护世界粮食安全做出的巨大贡献。下一步，国家发展改革委将继续会同相关部门，坚定实施“以我为主、立足国内、确保产能、适度进口、科技支撑”的国家粮食安全战略，全面落实粮食安全党政同责，推动落实“藏粮于地、藏粮于技”战略，围绕粮食产购储加销各环节综合施策，在更高层次上保障国家粮食安全，为推动高质量发展提供有力支撑。

(责编：申佳平、吕骞)
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