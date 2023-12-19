人民网北京12月19日电 （记者申佳平）“随着经济动能持续恢复、各项政策接续推出、政策效应逐步显现，我们有条件、有能力统筹推动经济运行持续好转、内生动力持续增强、社会预期持续改善、风险隐患持续化解，圆满完成全年经济社会发展主要预期目标。”在国家发展改革委今日召开的12月份新闻发布会上，国家发改委新闻发言人李超作出如上表述。

李超指出，今年以来，在各方共同努力下，中国经济顶住外部压力、克服内部困难，持续回升向好，高质量发展扎实推进，取得了来之不易的发展成绩，值得倍加珍惜。

就近期经济运行的新动向新趋势来看，李超表示，11月份经济运行延续回升向好态势，主要表现为五个方面。

一是生产保持较快增长。规上工业增加值同比增长6.6%，比上月加快2个百分点。其中，装备制造业、高技术制造业增加值分别增长9.8%和6.2%，增速分别比上月加快3.6个和4.4个百分点。全国服务业生产指数同比增长9.3%，比上月加快1.6个百分点，住宿和餐饮业等接触型聚集型服务业增速较快。

二是消费保持较快增长。社会消费品零售总额同比增长10.1%，比上月加快2.5个百分点。汽车消费、服务消费增长势头较好，是消费恢复进程中的突出亮点。据中国汽车工业协会数据，11月份汽车产销同比分别增长29.4%和27.4%，环比分别增长7%和4.1%，从平台企业监测的数据看，餐饮消费保持良好增长态势。

三是稳投资力度加大。截至11月底，地方政府专项债券已基本发行完毕；各地通过全国统一的平台向民间资本推介项目，吸引民间资本参与项目1490个，总投资规模1.9万亿元。同时，用好1万亿元增发国债，近期国家发展改革委根据增发国债项目实施工作机制确定的项目和国债金额，下达第一批项目清单，涉及灾后恢复重建和提升防灾减灾救灾能力、高标准农田建设等方面近2900个项目。

四是外贸进出口保持增长。11月份以人民币计价的外贸进出口同比增长1.2%，比上月加快0.3个百分点；其中，出口由上月下降3.1%转为增长1.7%，进口增长0.6%。

五是生产经营活动预期向好。尽管制造业PMI和非制造业商务活动指数有所回落，但企业预期指数保持高位，11月份制造业PMI中生产经营活动预期指数连续2个月回升，非制造业PMI中业务活动预期指数创近5个月以来新高。

李超同时表示，中央经济工作会议提出了反映新时代经济工作规律的“五个必须”，明确了做好明年经济工作的总体要求、政策取向和重点任务。国家发展改革委将结合职能，不折不扣贯彻落实中央经济工作会议作出的重大部署，推动中国经济持续回升向好。

一是坚持目标导向，努力实现全年经济社会发展主要预期目标。把坚持高质量发展作为新时代的硬道理，坚持稳中求进、以进促稳、先立后破，围绕明年经济社会发展主要预期目标，结合“十四五”规划中期评估，密切跟踪经济运行变化，加强形势分析和政策研究，加大宏观调控力度。同时，做好政策预研储备，为应对各类风险挑战备足政策工具。

二是突出问题导向，着力打通制约经济循环的卡点堵点。统筹扩大内需和深化供给侧结构性改革，把两者有机结合起来，以科技创新引领现代化产业体系建设，支持新动能成长壮大，推动传统产业转型升级，夯实数字经济发展基础；进一步提高投资效率和有效性，推动消费稳定增长，增强国内大循环内生动力和可靠性，提升国际循环质量和水平。统筹新型城镇化和乡村全面振兴，全面推进乡村振兴，把农业转移人口市民化摆到更加突出位置，推动城乡融合发展。统筹高质量发展和高水平安全，扭住高质量发展不动摇，加强重点领域安全能力建设，持续有效防范化解重点领域风险，坚决守住不发生系统性风险的底线。

三是强化综合统筹，确保党中央各项部署落地见效。加强财政、货币、就业、产业、区域、科技、环保等各领域政策统筹协调配合，强化宏观政策取向一致性。持续深化改革开放，不断完善落实“两个毫不动摇”的体制机制，深化国资国企改革，促进民营经济发展壮大；进一步吸引和利用外资，持续建设市场化、法治化、国际化一流营商环境，抓好支持高质量共建“一带一路”八项行动落实落地。统筹实施区域、双碳等重大战略，落实年度重点工作任务。强化清单化闭环式抓落实，明确问题清单、责任清单、任务清单等，明确年度目标和实施进度要求，及时开展“回头看”，高质量完成各项任务。

(责编：申佳平、吕骞)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经