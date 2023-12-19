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全面贯彻落实中央经济工作会议精神 发改委部署2024年发展改革重点任务

2023年12月19日09:32 | 来源：人民网
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12月17日至18日，全国发展和改革工作会议在京召开。高弘杰摄

12月17日至18日，全国发展和改革工作会议在京召开。高弘杰摄

人民网北京12月19日电 （记者许维娜）记者从国家发展改革委获悉，12月17日至18日，全国发展和改革工作会议在京召开。

会议指出，中央经济工作会议对今年经济工作作了全面系统总结，强调我国经济总体回升向好，全年经济社会发展主要预期目标有望圆满实现，全面建设社会主义现代化国家迈出坚实步伐。国家发展改革委坚决贯彻落实党中央、国务院决策部署，紧紧围绕宏观管理和经济综合协调部门职能，推动各项工作取得新进展新成效。

一是抓好经济分析和政策研究。扎实做好月度、季度、年度经济形势分析研判，根据经济运行情况及时提出政策建议，延续优化一批阶段性政策、研究出台一批针对性强的新举措、积极谋划一批储备政策，做好宏观政策取向一致性评估，积极开展经济形势宣传、政策解读和预期引导。

二是抓好中长期规划和年度计划落实。扎实开展“十四五”规划实施中期评估，启动“十五五”规划前期工作，通过年度计划和年度重点工作推动有关目标任务顺利完成。

三是抓好投资管理和项目建设。提高中央预算内投资使用效率，用好1万亿元增发国债支持灾后恢复重建和提升防灾减灾救灾能力，稳步推进重大项目建设，通过项目推介等促进民间投资，加强项目谋划和前期工作，持续发挥投资对优化供给结构的关键作用。

四是抓好改革和创新。高质量推进党中央交办的改革任务，加大重点领域和关键环节改革攻坚力度。深入落实“两个毫不动摇”，制定加强和改进国有经济管理的意见，推动出台促进民营经济发展壮大政策举措，建立多层次与民营企业常态化沟通交流机制，有针对性地解决企业诉求。加快建设全国统一大市场。深入实施创新驱动发展战略，全面统筹推进数字中国建设。扎实推进高水平对外开放，成功筹办第三届“一带一路”国际合作高峰论坛高级别论坛。

五是抓好综合统筹和综合平衡。统筹区域和城乡发展，区域经济布局更趋优化，区域城乡发展协调性不断增强。统筹推进经济社会发展，不断加强民生保障，积极开展生态保护和资源节约，扎实推进碳达峰碳中和工作。统筹发展和安全，扎实推进国家安全能力建设，安全发展基础巩固夯实。

会议强调，中央经济工作会议对2024年经济工作的总体要求、发展目标、政策取向、重点任务作出全面系统部署，发展改革系统要认真学习领会，不折不扣抓好贯彻落实，坚持“稳中求进、以进促稳、先立后破”，扎实做好明年发展改革重点工作。

一是进一步加强经济分析和政策研究，巩固和增强经济回升向好态势。加强经济监测预测预警和政策预研储备，加强政策工具创新和协调配合，加大宏观调控力度，强化政策统筹协调，加强评估和督导，做好经济形势和政策宣传解读。

二是进一步发挥中长期规划和年度计划的导向作用，切实推动国家重大战略部署有效落地。结合中期评估推进“十四五”规划落实，研究提出“十五五”经济社会发展基本思路。编制实施好年度计划，积极推动新型城镇化、乡村振兴、区域协调发展等重大战略年度重点工作。把农业转移人口市民化摆到更加突出位置，促进新型工业化城镇化协同发展，以城市群、都市圈为依托构建大中小城市协调发展格局，着力解决城市发展中最迫切最突出的安全韧性问题。

三是进一步用好各类资金加强项目建设，更好发挥有效投资关键作用。加力提效用好2023年增发1万亿国债、中央预算内投资、地方政府专项债券等政府投资，支持交通基础设施、能源、农林水利、区域协调发展、社会事业、现代化产业体系、关键核心技术攻关、新型基础设施、节能减排降碳、灾后恢复重建和提升防灾减灾救灾能力、安全能力建设等领域，进一步提高投资精准性有效性。更大力度激发民间投资，建立重点产业常态化项目推送机制，推动政府和社会资本合作新机制实施，鼓励更多民间资本参与国家重大工程项目和补短板项目建设。强化项目谋划储备，分级分领域持续储备一批既利当前、又利长远的高质量项目。同时，更好统筹消费和投资，推动消费持续扩大，培育更多消费新业态新热点，形成消费和投资相互促进的良性循环。

四是进一步全面深化改革、强化创新驱动，持续激发经济发展动力活力。坚决落实“两个毫不动摇”，推动各类所有制企业协同发展，聚焦“牵一发而动全身”的重点领域和关键环节推进改革攻坚。加快建设全国统一大市场，优化产业布局，实施营商环境改进提升行动，抓好招商引资领域突出问题整治。促进民营经济发展壮大，从制度和法律上把对国企民企平等对待的要求落下来，从政策和舆论上营造鼓励支持民营经济发展的良好环境，从个案和整体上协调解决制约民营经济发展的问题。建设更高水平开放型经济新体制，持续推进第三届“一带一路”国际合作高峰论坛成果落地见效，稳住外贸外资基本盘。加快推动新旧动能转换，深入实施国家战略性新兴产业集群发展工程，培育壮大未来产业，推动传统产业转型升级，大力发展数字经济，以科技创新引领现代化产业体系建设。

五是进一步加强综合统筹和综合平衡，推动统筹高质量发展和高水平安全、协同推进降碳减污扩绿增长等取得新成效。强化粮食、能源资源、产业链供应链、数据等领域安全保障。在高质量发展中增进民生福祉，持续巩固拓展脱贫攻坚成果。加强资源节约集约循环高效利用，积极稳妥推进碳达峰碳中和，做好能耗双控工作，加快推动节能改造，扩大可再生能源消费，推动能耗“双控”逐步向碳排放“双控”转变。

(责编：乔业琼、高雷)
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