人民网记者 车柯蒙

继续对小规模纳税人减免增值税、优化研发费用加计扣除政策、先进制造企业增值税加计抵减……今年以来，我国分批次延续、优化和完善近70项税费优惠政策，有力激发经营主体活力，提升创新发展动能。

“现金流更充足了” 税费政策推动产业转型发展

“一束宽度只有1cm左右的碳纤维丝束，由约2500根单丝组成，细若发丝的碳纤维含碳量超90%，强度是普通钢材的7至8倍，重量却只有其四分之一，还具有耐高温、抗腐蚀等特性……”在今年中国纺织新材料高质量发展大会上，吉林化纤集团党委书记、董事长宋德武接受人民网记者采访时如是说。

化纤产业，是吉林市经济发展的主要支柱产业之一。然而，普通化纤产品用量大，但利润低、收益小，很容易陷入价格战；高端化纤材料利润虽高，技术门槛也很高。要实现产业高质量发展，加大科研攻关是关键，加大研发投入，离不开资金流。

在吉林化纤的生产车间，雪白的原丝在1000多摄氏度的高温下蜕变为黝黑的碳纤维。受访者供图

“税费减免使企业现金流更充分，能有更多的资金用到自主研发和设备更新上，着重突破技术瓶颈，把政策红利全部用到发展上，为企业提高核心竞争力提供有力保障。”宋德武说。

在宋德武向记者展示的2023年公司“减税账本”中，2023年，集团享受减税降费等税收优惠1.3亿元，办理出口退税2.44亿元，增量留抵退税1.26亿元。

在减税降费等政策红利的释放下，很多传统制造企业像吉林化纤集团一样，加快技术研发，实现“跟跑”到“并跑”“领跑”的蝶变跃升。

“税费负担减少了” 政策红利赋能企业创新发展

一路向南，在湖南，受益于税费支持政策，专精特新“小巨人”企业正跑出“加速度”。

9月23日，第19届亚运会在杭州开幕，开幕式上满满中国风的视听盛宴令全球观众沉醉。在开幕式中央舞台上，5000平方米的地砖屏完美展现了开幕式三大篇章的舞美元素，为现场及电视机前的观众带来绝佳的视觉体验。

地砖屏中，有2000平方米来自湖南省长沙市的一家专精特新“小巨人”企业——新亚胜光电。今年6月，该公司第一批技术人员进驻项目现场，长达107天的坚守后，地砖屏顺利交付，“闪耀”亚运会开幕式。

在新亚胜光电的产品线上，工人正进行产品组建和安装布线。受访者供图

“成长为细分领域的‘领跑者’，离不开国家税费优惠政策的持续呵护。”该公司副总经理、财务中心负责人周慧告诉记者，今年以来，该公司出口退税额共计1831万元，享受研发费用加计扣除763万元，享受高新技术企业所得税减免420万元，有了税费支持政策“真金白银”的支持，税费负担减少了，公司得以在创新发展的道路上轻装上阵。

在税费优惠政策的支持下，很多和新亚胜光电一样的专精特新“小巨人”企业，正聚焦主业、精耕细作、提升转型，走出一条专业化、精细化、特色化的发展道路。

超1.6万亿元税费红利“落袋” 政策更精准更有效

国家税务总局数据显示，今年1至10月份，全国新增减税降费及退税缓费16607亿元，其中民营经济纳税人成税费优惠政策主要受益对象，金额占比近75%；创新主体受益明显，前三季度提前享受研发费用加计扣除政策的企业达40.3万户。

近期召开的2023年中央经济工作会议对明年宏观政策“定调”，强调“积极的财政政策要适度加力、提质增效”。税收作为宏观调控的重要工具，会议要求“落实好结构性减税降费政策，重点支持科技创新和制造业发展。”

不同于普惠性、全面性的减税降费，结构性减税降费主要针对特定群体或领域、特定税种来降低税费负担。业界专家认为，会议强调“重点支持科技创新和制造业发展”，体现了精准调控，针对性和导向作用明显，相关政策将有利于增强发展新动能，推动经济高质量发展。

事实上，随着近年来一系列支持科技创新的税费支持政策相继实施，一套覆盖面广、优惠力度大、涵盖企业创新重要环节的税费支持政策体系正为我国经营主体科技创新、高质量发展提供政策支持。

这其中，研发费用加计扣除政策是推进创新驱动发展的重要政策之一。企业研发投入越多、减税就越多，有利于引导企业逐步形成“政策引导、研发投入、效益提高、加大研发投入”的良性循环。

近年来，我国不断优化研发费用加计扣除政策，在今年3月将符合条件的企业研发费用加计扣除比例由75%统一提高到100%，并作为制度性安排长期实施。同时，新增7月预缴申报期作为政策享受时点，引导企业更快更好加大研发投入。记者从国家税务总局了解到，前三季度，全国共40.3万户企业提前享受研发费用加计扣除政策，有效增强了企业研发投入的底气。

制造业是壮大实体经济、吸纳就业、推动经济社会高质量发展的重要力量。在现行税费支持政策中，相当一部分和制造业密切相关。

日前，财政部、国家税务总局发布《关于集成电路企业增值税加计抵减政策的通知》《关于先进制造业企业增值税加计抵减政策的公告》，明确一系列专门针对制造业的优惠政策。数据显示，今年前10月全国新增减税降费及退税缓费超1.6万亿元，制造业及与之相关的批发零售业是享受优惠占比最大的行业，受益最为明显。

“2023年，财税政策始终胸怀‘国之大者’，在紧平衡的财政形势下始终支持科技创新自立自强，服务于统筹发展与安全、服务于构建新发展格局。”粤开证券首席经济学家罗志恒在接受人民网记者采访时表示，研发费用加计扣除比例提高、增值税留抵退税、先进制造业加计抵减增值税等政策有力地改善了企业现金流、提高了企业利润。这不仅提高了企业抗风险能力，而且还内在激励企业增加研发，推动科技创新，推动传统产业转型升级为先进制造。先进制造企业发展有利于维护产业链供应链稳定，推动实现更高水平的供需循环，实现更加安全的发展。

(责编：杨曦、高雷)

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