1.3万亿斤以上，连续9年的丰收答卷（新数据 新看点·特别报道）
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总产量13908亿斤！今年粮食产量再创历史新高，新时代连续9年保持在1.3万亿斤以上。丰收答卷，从何而来？
靠政策。发放稻谷补贴、实际种粮农民一次性补贴等，增加投入支持力度。
靠科技。农业农村部启动粮油等主要农作物大面积单产提升行动，良种、良田、良法、良机、良制“五良”综合性解决方案推广。
靠实干。农田水利和高标准农田建设扎实推进，粮食产能基础不断夯实。藏粮于地、藏粮于技。
在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下，各地区各部门深入学习贯彻习近平总书记关于“三农”工作的重要论述，和亿万农民一起，共同写就这份沉甸甸的丰收答卷。
——编 者
62.4%
农业科技进步贡献率
建设农业强国，利器在科技。近年来，我国农业科技创新能力稳步提升，农业科技进步贡献率从2012年的54.5%提升至2022年的62.4%，为农业高质量发展提供了强劲动能。粮食稳产增产，根本出路在科技。各地区各部门以农业关键核心技术攻关为引领，以产业需求为导向，聚焦底盘技术、关键农机装备等领域，不断强化农业科技支撑。
科技支撑，助力会种地变成“慧种地”。物联网、大数据、北斗导航等现代信息技术在种植业生产中加快应用，精准播种、智慧灌溉、植保无人机等技术和装备大面积推广。送技到田，服务进村，全国近50万名农技推广人员在稳粮保供、增产增收等方面发挥着不可替代的作用。一项项新技术落地，田间地头激荡着科技动能，凸显农业现代化“金扁担”的硬支撑。科技助力，农业生产不断提质增效。
10亿亩
高标准农田建成面积
耕地是粮食生产的命根子，农田建设是全方位夯实粮食安全根基的关键举措。近年来，各地区各部门共同努力，农田水利工作扎实推进，高标准农田建设稳步加快，为保障粮食和重要农产品稳定安全供给发挥了重要作用。截至2022年底，全国累计建成10亿亩高标准农田，以此稳定保障了1万亿斤以上的粮食产能，为保障粮食和重要农产品稳定安全供给提供了基础支撑。今年前10月，全国高标准农田建设任务完成约6050万亩。
高标准农田保土保肥保水能力强，亩均粮食产能一般增加10%—20%，高产稳产旱涝保收，节肥节药绿色种植……目前，我国耕地质量进入持续改善、总体向好阶段。
坚持藏粮于地、藏粮于技，各地大力推进农田水利和高标准农田建设，不断提升耕地质量，为保障国家粮食安全、加快建设农业强国奠定坚实基础。
73%
耕种收综合机械化率
先进的机械装备是藏粮于技的重要物质基础。目前，全国农作物耕种收综合机械化率已超过73%，装有北斗定位作业终端的农机装备达180万台（套），大国粮仓根基不断夯实。
农业机械化带来生产方式变革。洒药用上植保无人机，点点手机屏幕就可以精准施肥；电驱动高性能播种机配合北斗导航驾驶，直线误差不超过2.5厘米……上天、入地、联网，各式各样的智慧农机装备“大展身手”，手机成了“新农具”。
农业机械化是节粮减损的重要保障。过去，人工收割小麦费时费力、遗撒损失在5%—8%。如今，使用联合收割机正常条件下平均机收损失仅有1%左右，新型智能北斗导航联合收割机还可进一步减少机收损失。
当前，农业机械化正在从主要作物耕种收环节加快向秸秆处理、烘干等粮食生产全程延伸。大力推进农业机械化、智能化，给农业现代化插上科技的翅膀。
2300万人
农村实用人才数量
乡村振兴，关键在人。目前，全国有农村实用人才超2300万人，其中，累计培育高素质农民800万人。近年来，农村实用人才的示范带动能力持续增强，投身广袤乡村的高素质农民越来越多。2022年，高素质农民中获得农民技术人员职称、国家职业资格证书的比例分别比2021年提高了6.64个百分点、3.46个百分点，一大批大中专毕业生、外出务工返乡人员等新生力量的加入，推动乡村人才队伍结构持续改善。
当前，各地区各部门积极筑巢引凤，强化乡村人才本土培养和外部引进相结合，实施人才工程项目，加大政策扶持力度，优化创业环境和相应服务，引导更多“爱农业、懂技术、善经营”的人才投身现代农业和乡村建设。实施乡村产业振兴带头人培育“头雁”项目，开展农村实用人才带头培训，进一步发挥好高素质农民在“三农”领域的领头雁作用，为乡村全面振兴注入新动能。
96%
农作物良种覆盖率
种子是农业的“芯片”，良种在促进粮食增产方面具有十分关键的作用。近年来，种业振兴行动扎实推进，取得了一批突破性成果。目前，我国农作物良种覆盖率在96%以上，良种在农业增产中的贡献率超过45%，自主选育品种面积占比超过95%。
今年是我国实施种业振兴行动的第三年。截至10月，全国新收集农作物、畜禽、水产种质资源53万余份，由216个农作物制种基地、300个种畜禽场站组成的良种繁育“国家队”，供种保障能力由70%提高到75%。总体看，我国种业科技已处于世界先进水平。今年，各地重点推广高油高产大豆品种，大豆品质明显提升，品种结构进一步优化。
推进种业振兴久久为功。要进一步发挥制度优势，加快推动高水平种业科技自立自强，引导资源要素向种业企业聚集，实现种业全产业链现代化。
620万家
新型农业经营主体数量
经营体系强是农业强国的重要特征之一。截至今年9月底，全国农民合作社超过221万家、家庭农场近400万个，新型农业经营主体数量达620万家。超过107万个组织开展社会化服务，成为农民贴心“田保姆”，服务带动小农户9100多万户，覆盖超19.7亿亩次。
组织农户优势显现。农民合作社成员以农民为主体，在稳定农户家庭承包经营的基础上，组织小农户开展专业化生产、规模化经营，合作闯市场，有效提高农业经营效率。作为市场经济条件下发展适度规模经营、发展现代农业的有效组织形式，合作社和家庭农场赋予双层经营体制新的内涵，给农村基本经营制度注入了旺盛活力。
服务带动能力增强。合作社和家庭农场经营范围覆盖粮棉油、肉蛋奶、果蔬茶等主要农产品生产，开展连片种植、规模饲养，做大做强了一批“乡字号”“土字号”的优势特色产业，促进农村一二三产业融合发展。
稿件采写：本报记者高云才、常钦、郁静娴
本期统筹：殷新宇、程聚新、蒋雪婕
数据来源：国家统计局、农业农村部
版式设计：张芳曼
《 人民日报 》（ 2023年12月19日 02 版）
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