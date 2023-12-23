人民网北京12月23日电 （记者李栋）记者从农业农村部获悉，2023年全国农垦经济运行情况总体良好，预计实现生产总值6557.89亿元（不含新疆生产建设兵团），比上年增长8.3%。

农业农村部相关负责人介绍2023年农垦经济运行情况时表示，粮食再获丰收，农业生产保持良好发展态势，工业生产保持平稳增长，投资和外贸略有下降；全国农垦企业经营平稳恢复，主要经营指标总体保持稳定，与2022年末实际相比，预计全国农垦企业资产规模稳步扩大，营业总收入均有所增长。

在生产总值方面，第一产业增加值为1576.09亿元，比上年增加102.68亿元，增长7.0%；第二产业增加值为2835.93亿元，比上年增加328.15亿元，增长13.1%；第三产业增加值为2145.88亿元，比上年增加74.28亿元，增长3.6%。三次产业增加值占生产总值的比重分别为24.0%、43.3%和32.7%，对经济增长的贡献率分别为20.3%、65.0%和14.7%。预计全年农垦工业总产值8914.54亿元，比上年增加240.59亿元、增长2.8%。全年全国农垦固定资产投资预计完成2563.40亿元，全年外贸出口供货商品金额预计125.35亿元。

粮食生产是农垦经济的重要一环。2023年农垦粮食生产稳定增长，粮食播种面积和产量保持在高位。数据显示：全年农垦粮食种植面积7785万亩，比上年增加122万亩；其中大豆1700万亩，比上年增加23万亩。“预计粮食总产量超过788亿斤，比上年增产18亿斤。”该负责人说。

(责编：杨曦、高雷)

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