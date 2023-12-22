人民网记者 许维娜

作为重要的投资决策指标，ESG兼顾环境、社会、公司治理等多维度的价值观念，与我国提出的创新、协调、绿色、开放、共享的新发展理念高度契合，目前ESG理念正在成为一种国际共识。

在业内看来，一流的企业要有一流的ESG表现，在追求经济回报的同时，也要综合考虑企业的可持续发展和长期价值，营造全社会认识、理解、推动ESG体系建设的良好环境。

如今，ESG体系正在各大企业扎根成长，成为企业可持续发展的必答题。尤其在科技领域，各大科技企业对于ESG的重视程度更加凸显，均想在此热潮中成为佼佼者。

当前，气候变化带来的不利影响正在日益显现，这使得采取气候行动的紧迫性与日俱增。在注重生态环境保护方面，作为实现“双碳”目标的关键主体，越来越多的科技企业也在加快绿色转型，从而在应对气候风险的同时，把握变革性机遇，在商业生态系统中创造长期价值。

以科技企业OPPO为例，其在今年2月的世界移动通信大会上发布低碳发展白皮书，承诺将于2050年自身运营实现碳中和。明确自身运营中、长期减碳目标后，将不断在低碳生产、低碳产品、低碳投资、低碳数字化，以及参与制定低碳标准五个方面持续投入，最终实现低碳发展战略。

记者还了解到，为了推动工厂、办公楼以及数据中心温室气体减排，OPPO成立碳中和工作组，从生产到产品、从硬件到软件、从供应链到全行业，积极推动自身及行业低碳转型。

落实在具体行动上，为了减少能耗与碳排放，OPPO位于东莞的产业园严格执行一套标准，比如在生产和办公区域，夏季温度设置不得低于24℃的规定，“虽然说在22℃至26℃之间的能源消耗差别不是很多，但是随着一点点积累，这些能源消耗就会变的十分巨大。”相关负责人表示。

此外，产业园还采用高效集中式空压站，与常规空压站相比，每年可节约电耗约280万千瓦时；为重点用能设备安装智能电表用以监测电耗，让每一度电的使用都能够被精准记录……多种措施也见证了企业在为实现节约能源和减少碳排放量的目标不断前进。

有专家指出，践行ESG理念，有利于中国企业接轨国际市场，推动中国产业升级，促进经济绿色低碳转型和高质量发展，更好地实现中国式现代化。

同时，随着社会经济的发展，履行社会责任逐渐成为企业可持续发展的重要组成部分。通过企业履行社会责任，可以推动社会公平、公正和谐发展。例如，通过支持教育事业、公益事业，企业可以促进社会进步和文明发展。

ESG还可以提高公众对企业的认知度和信任度，增强企业的社会责任感和公信力。如今，由OPPO研究院发起的科创赋能平台“微笑提案”影响力日渐提升，据了解，2023年“微笑提案”围绕“科技为人”和“绿色未来”两大课题方向，在全球66个国家和地区、征集到687份创新技术提案，涵盖智慧健康与科技无障碍、环境保护与低碳发展领域，并最终有多个提案成功落地。“微笑提案”也成功入选“2023中国企业ESG优秀案例”。

微笑提案获奖团队在COP 28展区展示其环保技术。受访方供图

在阿联酋迪拜刚落幕的《联合国气候变化框架公约》第二十八次缔约方大会（COP28）上， OPPO携微笑提案的获奖团队应邀参加“COP28领导力系列访谈”。该访谈邀请全球多个领域的商业领袖和先行者，分享企业在可持续发展之路上的成果。作为移动通信行业的代表，OPPO 还分享了其通过科技创新推动可持续发展的经验。

除了微笑提案外，OPPO连续3年发布《可持续发展报告》。作为面向社会公众披露可持续发展管理状况的核心行动，报告内容覆盖了和谐运营、环境保护、员工福祉、技术普惠、生态共融五大领域的实践成果以及未来规划。

以落实数字普惠板块为例，针对色弱色盲的视障人群，OPPO推出了“千人千屏”色彩视觉检测技术，为用户定制显示方案；针对视听障碍用户群体，持续对自研的操作系统进行功能优化，借助手机的随选朗读、手势体感、无障碍颜色模式、来电闪光灯等功能帮助用户了解页面内容。

此外，在提高治理水平方面，OPPO参照行业标准和最佳实践，搭建了适配公司业务特点和用户需求的合规管理体系，聚焦重点领域、重点环节和重点人员，通过持续完善合规管理组织和管理机制，有效防控合规风险。

以安全合规委员会为例，作为公司产品与服务安全的最高管理机构，下设数据与隐私合规分委会、互联网服务安全与隐私保护分委会等多个分委会，通过高效运行安全与隐私保护“三道防线”协同机制，确保有效落实数据安全与隐私保护的各项要求。

可以看出，以OPPO为代表的越来越多的科技企业认可ESG的理念，成为保护生态环境、履行社会责任、提高治理水平的践行者。

专家指出，ESG作为企业绿色低碳的竞争力，是助力企业行稳致远的基础，也是助力企业构建价值共同体的有利抓手。随着相关配套政策与制度建设不断完善，ESG发展将加速从理念走向实践。科技企业行动力展示了对环境和社会的责任感，成为通往绿色未来的致善之举。

(责编：郝帅、高雷)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经